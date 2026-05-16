Καναπέδες σαλονιών, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές και λεκάνες τουαλέτας είναι τα πιο …συνηθισμένα αντικείμενα που, αφού κάνουν τον κύκλο της χρήσης τους, εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους δίπλα σε κάδους των απορριμμάτων, στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια ογκώδη που εντοπίζονται πεταμένα στους δρόμους τα οποία ξεπερνούν κάθε φαντασία και αναγκάζουν τους εργαζόμενους ακόμη και να σταυροκοπιούνται!

Όπως, για παράδειγμα, το σπασμένο φέρετρο που ήταν παρατημένο σε δρόμο της πόλης και κλήθηκαν να το μαζέψουν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης ή μία βάρκα που -μάλλον- έχασε τον προσανατολισμό της στα κύματα και ξεπρόβαλε στην …ξηρά του πεζοδρομίου.

Στα υπόλοιπα αξιοπερίεργα που έχουν οι υπάλληλοι να μνημονεύουν είναι, επίσης, ένα αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ από κάποιο μικροβιολογικό εργαστήριο που αποφάσισε πως δεν το χρειαζόταν άλλο και έπρεπε να πεταχτεί στα σκουπίδια, ληγμένα αναλώσιμα, απομεινάρια της εποχής covid, όπως για παράδειγμα οι ρινικοί στυλεοί με υγρό μεταφοράς ιών, αλλά και στέφανα γάμου που μάλλον δεν στέριωσε.

Χιλιάδες τόνοι ογκωδών μαζεύονται από τους δρόμους

Στον δήμο Θεσσαλονίκης το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι ογκωδών από όλες τις γειτονιές, ενώ για τους πρώτους 4,5 μήνες του 2026 η «συγκομιδή» ανέρχεται στους 5.000 τόνους, με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Λάζαρο Ζαχαριάδη, να εκτιμά πως εάν συνεχιστεί η ροή με τον ίδιο ρυθμό, ενδεχομένως και να ξεπεραστεί το τονάζ του προηγούμενου χρόνου.

«Ως πολίτες δεν δείχνουμε να αλλάζουμε συνήθειες, παρά το γεγονός ότι ζητάμε συνεργασία. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αν και υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του δήμου κι εμείς να επεμβαίνουμε σε λίγες ώρες για να μαζεύουμε τα ογκώδη αντικείμενα», προσθέτει, μιλώντας στο ΑΠΕ–ΜΠΕ, ο κ. Ζαχαριάδης.

Εξηγεί, δε, πως εξακολουθεί και είναι ιδιαίτερα δύσκολος ο εντοπισμός των παραβατών, οι οποίοι επιλέγουν να πετούν τα άχρηστα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας και πως για να επιβληθεί ένα διοικητικό πρόστιμο από πλευράς δήμου θα πρέπει ο δημότης να πιαστεί επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που κατεβάζει τα ογκώδη στον δρόμο.

«Θέλουμε μία πόλη καθαρή και αυτό είναι υπόθεση όλων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την αποκομιδή των ογκωδών και καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες. Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι δείγμα σεβασμού. Με υπευθυνότητα μπορούμε να διατηρήσουμε τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές μας ανθρώπινες», συμπλήρωσε ο κ. Ζαχαριάδης.