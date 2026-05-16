Η μάχη για την παραμονή στην Super League φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της, με τρία παιχνίδια να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον το βράδυ τoυ Σαββάτου καθώς η κατάσταση στην ουρά της βαθμολογίας παραμένει οριακή.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την Κηφισιά σε έναν αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τους Αρκάδες. Ο Αστέρας γνωρίζει πως με νίκη εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, απέναντι σε μια Κηφισιά που έχει ήδη σωθεί και αγωνίζεται χωρίς πίεση.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 19:00 από το Novasports Prime.

Την ίδια ώρα στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός παίζει ένα από τα τελευταία του χαρτιά απέναντι στον Παναιτωλικό. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις θέσεις του υποβιβασμού και χρειάζονται βαθμούς για να παραμείνουν «ζωντανοί» σε συνδυασμό με ήττα ή ισοπαλία των Αρκάδων, απέναντι σε έναν Παναιτωλικό που έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή του.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2HD, επίσης στις 19:00.

Μεγάλη ένταση αναμένεται και στο AEL FC Arena, όπου η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Οι «βυσσινί» βρίσκονται επίσης κάτω από τη ζώνη σωτηρίας και θέλουν μόνο αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει στη μάχη της παραμονής, σε συνδυασμό με ήττα του Αστέρα στην Τρίπολη, απέναντι σε έναν Ατρόμητο που έχει ήδη πετύχει τον στόχο του.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Η βαθμολογία των Play-Outs