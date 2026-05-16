Συναγερμός και έντονη ανησυχία επικράτησαν το πρωί του Σαββάτου στη Λάρισα, όταν ένα 12χρονο κορίτσι κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του, σύμφωνα με το larissanet.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί, όταν το παιδί κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με το πρώτο ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ ακολούθησε και Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε ζωτικές ενδείξεις και ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και τις προβλεπόμενες ιατρικές ενέργειες. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, το παιδί επανήλθε.

Στη συνέχεια, και παρότι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του εκεί, καθώς ήταν το πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 12χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.