Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του θανάτου της 24χρονης γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί οδηγούν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατέθεσε ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος ανέφερε πως βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, ενώ ο ίδιος ήταν στο μπάνιο, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ίχνη πάλης ή αναστάτωσης στον χώρο, ενώ αντίστοιχα ευρήματα αναμένεται να αναζητηθούν και κατά την εξέταση της σορού της νεαρής γυναίκας.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν κατασχέσει ψηφιακά πειστήρια προκειμένου να ρίξουν πλήρες φως στην υπόθεση. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το ζευγάρι ως ήσυχο και αγαπημένο, σημειώνοντας πως δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στη γειτονιά.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (15/05). Η 24χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Τζάνειο», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η νεαρή γυναίκα διέμενε στο διαμέρισμα μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν και εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.