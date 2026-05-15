Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου της 24χρονης που βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά, με την Αστυνομία να ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία, ωστόσο τα αίτια για μια τέτοια εξέλιξη παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, προσπαθούν να διαπιστώσουν κατ’ αρχάς αν πρόκειται για αυτοχειρία, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες από περίοικους και συγγενικά πρόσωπα της κοπέλας. Κομβικό ρόλο θα παίξει η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε από την πρώτη στιγμή στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο 50χρονος ήταν αυτός που κάλεσε το ΕΚΑΒ, κινητή ομάδα του οποίου και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο. Ακολούθησε η μεαφορά της στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Οι Αρχές περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασεις, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν η κοπέλα έφερε και άλλα τράυματα, πλην αυτών που προκλήθηκαν από την πτώση.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι σε ιατρική εξέταση θα υποβληθεί και ο 50χρονος, προκειμένου να σημειωθεί αν έχει στο σώμα του ίχνη πάλης. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί κάνουν «φύλλο και φτερό» το διαμέρισμα της οδού Καλιρρόης 25, όπου διέμενε το ζευγάρι, προκειμένου να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, που θα τους βοηθήσουν ν αδιαλευκάνουν την υπόθεση.

Στην Καλλίπολη του Πειραιά επικρατεί αναστάτωση, με περίοικους να κάνουν λόγο για ένα κατά τα φαινόμενα αγαπημένο ζευγάρι και δεν έκρυψαν την έκπληξή τους για την τραγική εξέλιξη. Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή, εμφανώς αναστατωμενοί, συγγενείς της 24χρονης κοπέλας.