Τον απόλυτο χαμό προκάλεσε για ακόμη μία φορά ο ΛΕΞ, καθώς ανακοίνωσε νέες συναυλίες σε επτά πόλεις της περιφέρειας, με τα social media να παίρνουν «φωτιά» και τους φανς να σπεύδουν για ένα εισιτήριο.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα εμφανιστεί σε Ηράκλειο, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα, Βόλο, Χανιά και Ιωάννινα, με το κοινό του να ετοιμάζεται για ακόμη μια σειρά εκρηκτικών live εμφανίσεων.

Ο ΛΕΞ διαθέτει φανατικό κοινό σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι σπάνιες live εμφανίσεις του κάνουν κάθε ανακοίνωση συναυλίας να μετατρέπεται σε μεγάλο γεγονός για τους θαυμαστές του.

