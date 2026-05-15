Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν
«Είμαι ικανοποιημένος, δεν ήταν εύκολο μετά από τη μεγάλη μας απογοήτευση που χάσαμε το Final Four. Ήταν αγώνας πλέι οφ, οι παίκτες ήταν σοβαροί, παίξαμε καλά και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο την Κυριακή.
Το να χάνεις σειρά από το 2-0 είναι δύσκολο. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευσητων φιλάθλων μας, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε τον σεβασμό μας και στη Βαλένθια, κάνει εξαιρετική σεζόν. Μας νίκησαν και άξιζαν να πάνε στο Final Four.
Κάποιες φορές στον αθλητισμό υπάρχουν και οι αποτυχίες, η φετινή σεζόν είναι μία τέτοια για εμάς. Όμως αν κοιτάξουμε όλη την προηγούμενη τριετία, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη μαζί με τη Φενέρμπαχτσε.
Δεν θα είμαστε στο Final Four, που δυστυχώς είναι στο γήπεδό μας, όμως αυτή είναι η ζωή».