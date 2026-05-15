Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ λίγο μετά τη νίκη επί της Μυκόνου και έκανε έναν σύντομο απολογισμό της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας.

Ο Τούρκος τεχνικός χαρακτήρισε τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό, παρά τη συνολική προσπάθεια που έγινε, επισημαίνοντας ωστόσο πως τέτοιες καταστάσεις είναι μέσα στη φύση του αθλητισμού.

Παράλληλα, ο Αταμάν συνεχάρη τη Βαλένθια για την πορεία της στη διοργάνωση, αναγνωρίζοντας την επιτυχία της αντιπάλου που έβαλε τέλος στην ευρωπαϊκή διαδρομή των «πράσινων».