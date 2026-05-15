Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στην κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού, με στόχο να διπλασιάσουν έως το 2027 τις εξαγωγές μέσω του λιμανιού της Φουτζάιρα και να ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητά τους να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σεΐχης Χαλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ έδωσε εντολή στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) να επιταχύνει την ολοκλήρωση του έργου του αγωγού Δύση-Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι.

Ο νέος αγωγός βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ο υφιστάμενος αγωγός αργού πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADCOP), γνωστός και ως αγωγός Χαμπσάν–Φουτζάιρα, διαθέτει δυναμικότητα μεταφοράς έως 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως και θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές της χώρας.

Η ADNOC στοχεύει πλέον σε δυναμικότητα 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα μέχρι το επόμενο έτος στόχος που είχε αρχικά τεθεί για το 2030. Τον Μάιο του 2024 η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι η παραγωγική ικανότητα είχε φτάσει τα 4,85 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, χωρίς να υπάρξει νεότερη ενημέρωση έκτοτε.

Παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί του Κόλπου που διαθέτουν αγωγούς οι οποίοι επιτρέπουν την εξαγωγή αργού πετρελαίου εκτός των Στενών του Ορμούζ. Το Ομάν διαθέτει μεγάλη ακτογραμμή στον Κόλπο του Ομάν, ενώ το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν παραμένουν σχεδόν πλήρως εξαρτημένα από τη θαλάσσια δίοδο για τις μεταφορές τους.

Ο νέος αγωγός των ΗΑΕ δεν πρέπει να συγχέεται με τον αγωγό Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μια επίσης κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία. Η Aramco είχε αυξήσει τη χωρητικότητα του συγκεκριμένου αγωγού στα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες, διατηρώντας περίπου το 60% των προπολεμικών εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας.

Αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ και ενεργειακή αυτονομία

Υπενθυμίζεται ότι τα ΗΑΕ αποχώρησαν πριν από δύο εβδομάδες από τον ΟΠΕΚ, τον οποίο de facto ηγείται η Σαουδική Αραβία. Η αποχώρηση αυτή τα απαλλάσσει από τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου, επιτρέποντάς τους –αν χρειαστεί– να αυξήσουν τη δυναμικότητα παραγωγής έως και τα 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, όπως αναφέρει το Reuters.

Τον Ιανουάριο, πριν από τον πόλεμο, τα ΗΑΕ παρήγαγαν περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ωστόσο η παραγωγή μειώθηκε πάνω από 50% μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη επεκτείνει τα όρια των Στενών

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, η Τεχεράνη έχει επεκτείνει σημαντικά τον ορισμό του τι συνιστά τα Στενά του Ορμούζ, διεκδικώντας ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπό τον έλεγχό της.

Στις 4 Μαΐου, το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε χάρτη που παρουσιάζει νέα ζώνη ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του Κόλπου του Ομάν στα ΗΑΕ. Η κίνηση αυτή συνέπεσε με επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο της ADNOC και βομβαρδισμό της πετρελαϊκής ζώνης της Φουτζάιρα, γεγονός που το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη παραβίαση και οικονομικό εκβιασμό».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επέκταση, επαναπροσδιορίζοντας το στενό ως «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή» πλάτους έως 300 μιλίων (περίπου 500 χιλιομέτρων).

Η Τεχεράνη έκλεισε ένα από τα σημαντικότερα «σημεία πνιγμού» όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και διέκοψαν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου προκαλώντας ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία και εκτοξεύοντας το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.