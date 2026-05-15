Στην αντεπίθεση πέρασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι στη Μύκονο για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL.

Ο Τούρκος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε και στον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, απαντώντας σε δηλώσεις που είχε κάνει στο Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague.

Ο Γιανάι είχε υποστηρίξει ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν προπονητή, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Αταμάν, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η ομάδα του λειτουργεί κανονικά και δεν επηρεάζεται από εξωτερικά σχόλια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν με αφορμή τα σχόλια του Γιανάι

«Στο τελευταίο ματς με τη Βαλένθια στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σορτς, ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ηταν θέμα τακτικής. Για τι ο Σορτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Για αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο, ήταν θέμα τακτικής.

Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγκα με τρεις τίτλους. “Οι παίκτες μας δεν είχαν κόουτς” είπε ο Γιανάι.

Θέλω να απαντήσω:

Δεν σε ξέρω, αλλά δε με σέβεσαι. Ηταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου στην ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα.

Εσύ είσαι ο πρόεδρος, ας βγει να μιλήσει όποιος στο είπε. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται.

Ακόμα, άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Καλή τύχη. Ακόμα και 100 εκατ. να κάνεις δε θα κάνεις τίποτα. Δε θα φτάσεις στο επίπεδό μου.

Δε θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου».