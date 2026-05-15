Παναθηναϊκός – Μύκονος 99-75: Oι «πράσινοι» ξέσπασαν με κορυφαίο Μήτογλου και έκαναν το 1-0 στη σειρά
Ο Παναθηναϊκός πήρε άνετη νίκη με 99-75 απέναντι στη Μύκονο για το πρώτο παιχνίδι των playoffs της Stoiximan GBL, αφήνοντας πίσω του τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνμας κόντρα στη Βαλένθια. Η εξέλιξη του αγώνα Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε αποφασισμένη στο παιχνίδι, «χτίζοντας» από νωρίς μεγάλη διαφορά και δείχνοντας διάθεση να […]
Απίστευτο σκηνικό στην Τυνησία: Παίκτης «κόπηκε» από το Μουντιάλ μετά από τηλεφώνημα του πατέρα του
Έντονη αίσθηση έχει προκαλέσει στην εθνική ομάδα της Τυνησίας η υπόθεση του Λούι Μπεν Φαρχάτ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από μια απρόσμενη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Τυνησίας, Σαμπρί Λαμουσί, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και του μετέφερε ότι ο γιος του δεν είναι […]
Παναθηναϊκός: Ο Καλαϊτζάκης αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στον αστράγαλο
Απρόοπτο για τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με τη Μύκονο Betsson, καθώς ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στον αστράγαλο. Ο Έλληνας γκαρντ τραυματίστηκε τη στιγμή που έδινε ασίστ στον Μήτογλου, όταν στραβοπάτησε πάνω στο πόδι του Άπλμπι και γύρισε τον αστράγαλό του. Αμέσως μετά τη φάση, ο Καλαϊτζάκης κατευθύνθηκε κουτσαίνοντας προς τον πάγκο, όπου […]
ΠΑΟΚ – Άρης 1-0: Νταμπλούχος ο «Δικέφαλος» με γκολ του Κυριαζίδη στις καθυστερήσεις
Η Κ19 του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Κ19, επικρατώντας με 1-0 του Άρη στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Η εξέλιξη του αγώνα Η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια εντυπωσιακή χρονιά, καθώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγύρισε και το Κύπελλο, σημειώνοντας έτσι […]
Mε τον Πιερό η αποστολή της Αϊτή για το Μουντιάλ
Ο Φραντζί Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίζεσπορ, βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές της εθνικής Αϊτής για το Μουντιάλ. Η Αϊτή ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια και ανακοίνωσε την αποστολή της ενόψει της διοργάνωσης, με τον 31χρονο επιθετικό να δίνει κανονικά το «παρών». Ο […]