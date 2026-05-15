Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής Βελγίου για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι επιλογές του Ρούντι Γκαρθία για την τελική 26αδα που θα εκπροσωπήσει τους «Κόκκινους Διαβόλους» στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού προκαλούν εντύπωση. Οι απουσίες σημαντικών και εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστών αφήνουν ερωτηματικά. Αναλυτικά, εκτός έμειναν οι εξής:

Μάτς Σελς, Ρομέο Λαβία, Μαντέλα Κέιτα, Μαλίκ Φοφάνα, Λουίς Οπέντα, Νέιθαν ντε Κατ, Άρθουρ Βερμέερεν, Μίκα Γκοτς.

Η Βελγική ομάδα ξεκινά την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο στον Όμιλο G, αντιμετωπίζοντας αρχικά την Αίγυπτο στις 15 Ιουνίου. Έξι ημέρες αργότερα θα παίξει με το Ιράν, ενώ στις 27 Ιουνίου θα ολοκληρώσει τα παιχνίδια της στον όμιλο κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

Η αποστολή των Βέλγων περιλαμβάνει τους:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά, Σενέ Λάμενς, Μάικ Πέντερς.

Αμυντικοί: Τίμοθι Καστάνιε, Ζένο Ντεμπάστ, Μαξίμ ντε Κουπιέ, Κόνι ντε Βίντερ, Μπράντον Μεσέλ, Τόμας Μενιέ, Νέιθαν Ενγκόι, Χοακίν Σέις, Άρθουρ Τεατέ.

Μέσοι: Κέβιν ντε Μπρόινε, Αμαντού Ονανά, Νίκολας Ράσκιν, Γιούρι Τίλεμανς, Χανς Βανάκεν, Άξελ Βίτσελ.

Επιθετικοί: Σαρλ Ντε Κέτελαρ, Ζερεμί Ντοκού, Ματίας Φερνάντες-Πάρντο, Ρομέλου Λουκάκου, Ντόντι Λουκεμπάκιο, Ντιέγκο Μορέιρα, Αλέξις Σελεμέκερς, Λεάντρο Τροσάρ.