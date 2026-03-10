Απομένουν λιγότερες από 100 ημέρες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό σκηνικό του πλανήτη. Το καλοκαίρι του 2026 είναι στο πρόγραμμα το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Προφανώς και τα οικονομικά δεδομένα είναι τεράστια, αλλά όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία, τόσο πιο… διστακτική γίνεται η Παγκόσμιο Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA). Τι σημαίνει αυτό;

Εξοικονομεί 100 εκατ. δολάρια η FIFA

Σύμφωνα με το έγκυρο The Athletic, η FIFA είναι αποφασισμένη να κάνει αναδιανομή ενός σημαντικού ποσού του αρχικού προϋπολογισμού που προορίζονταν για το Μουντιάλ. Στο τραπέζι έχει πέσει ένα ποσό άνω των 100 εκατ. δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα πάντα με πηγές της Ομοσπονδίας, θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιανομή του 90% των εσόδων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για κίνηση που δεν τυγχάνει ιδιαίτερης αποδοχής από πλευράς οπαδών και υποστηρικτών του προέδρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, μιας και θεωρούν ότι κάθε δολάριο μετράει, ειδικά τη στιγμή που φτάνουμε στην τελική ευθεία της διοργάνωσης. Η λογική αναφέρει πως αν κόψει η FIFA από το αρχικό μπατζετ, τότε η κάθε τοπική κοινωνία, ήτοι κάθε πόλη που θα φιλοξενήσει αγώνες για το Μουντιάλ, θα επιβαρυνθεί παραπάνω κόστος. Γεγνός που ήδη θεωρείται βαρύ, μιας και έσοδα από εισιτήρια, χορηγούς και φιλοξενία, πηγαίνουν ούτως ή άλλως στα ταμεία της Ομοσπονδίας.

Κάθε Πολιτεία και κόστος!

Το παράδειγμα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις. Κάθε πολιτεία αναλαμβάνει ευθύνη και κόστος, δεν υπάρχει μόνο μία Οργανωτική Επιτροπή. Ταυτόχρονα ο κόσμος διαμαρτύρεται εξ’ αρχής για τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων και υπάρχει κίνδυνος πολλές θέσεις στα διάφορα γήπεδα να μείνουν άδειες. Η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου αντέδρασε άμεσα στο συγκεκριμένο συμβάν, κατέβασε τις τιμές και απομένει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα.

Συν τοις άλλοις, άνθρωποι ασφαλείας, μεταφορικά των παραγόντων και αθλητών, στελέχωση προσωπικού επιβαρύνουν εκ νέου την κάθε πολιτεία και χώρα (16 πόλεις σε 3 χώρες σύνολο).

Η FIFA κατεβάζει το κόστος κατά 100 εκατ. δολάρια και απομένει να δούμε αν όντως το συγκεκριμένο ποσό θα… μεταφερθεί για το καλό του ποδοσφαίρου.

Την ίδια ώρα βέβαια εντείνεται η αγωνία κια τα ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο προσεχές τουρνουά.