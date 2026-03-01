Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ, που στοίχισαν τη ζωή του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Οι επιπτώσεις φτάνουν πλέον και στον αθλητισμό, καθώς η εθνική ομάδα Ιράν σκέφτεται σοβαρά να μην ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν, Μεχντί Ταζ, χαρακτήρισε «απίθανη» την παρουσία της ομάδας, δεδομένου ότι τα τρία πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα σε αμερικανικό έδαφος. Ο ίδιος τόνισε πως οι πρόσφατες εχθρικές πρωτοβουλίες δημιουργούν κλίμα έντασης και ανασφάλειας, δημιουργώντας σοβαρό πολιτικό ζήτημα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποχώρηση.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια αθλητικά όργανα του Ιράν το επόμενο διάστημα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η πιθανή απουσία του Ιράν από το Μουντιάλ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, προσθέτοντας νέα διάσταση στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.