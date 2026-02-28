Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την απάντηση της Τεχεράνης με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, έχει προκαλέσει ανησυχία και στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται στις διοργανώτριες χώρες του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου φέρνει τη FIFA σε θέση αυξημένης εγρήγορσης.

Ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, Ματίας Γκράφστρεμ, υπογράμμισε πως, παρά το τεταμένο διεθνές περιβάλλον, η προετοιμασία για τη διοργάνωση συνεχίζεται κανονικά. Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη της FIFA είναι η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή του τουρνουά, με τη συμμετοχή όλων των εθνικών ομάδων που έχουν προκριθεί.

Το Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς. Ωστόσο, οι εξελίξεις δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς, ειδικά από τη στιγμή που το Ιράν έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του και έχει κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία. Οι αγώνες του προβλέπεται να διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος, συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ.

FIFA SecGen Mattias Grafstrom on US-Iran crisis: “I read the news this morning the same way you did. We had a meeting today and it is premature to comment in detail, but we will monitor developments around all issues around the world.” pic.twitter.com/uWbvraTTXZ — Gary Al-Smith (@garyalsmith) February 28, 2026

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του International Football Association Board στο Κάρντιφ, ο Γκράφστρεμ επισήμανε ότι η ομοσπονδία παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αποφεύγοντας προς το παρόν εκτενείς τοποθετήσεις. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια και η απρόσκοπτη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Παράλληλα, προκύπτουν και πρακτικά ζητήματα, όπως αυτό των θεωρήσεων εισόδου. Το Ιράν βρίσκεται μεταξύ των χωρών που υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τις ΗΠΑ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια στην έκδοση βίζας για ορισμένους ποδοσφαιριστές ή μέλη της αποστολής, ιδίως σε περιπτώσεις που σχετίζονται με προηγούμενη στρατιωτική θητεία. Το ζήτημα αυτό προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας ενόψει της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.