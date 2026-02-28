Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο προπονητής του Τριφυλλιού:

Δεν υπήρξε πολύ χρόνος για χαρά. Είστε αναγκασμένοι να αφήσετε πίσω σας την ευρωπαϊκή πρόκριση απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν και να επικεντρωθείτε στην αναμέτρηση με τον Άρη. Πόσο γρήγορη και πόσο συγκεκριμένη θα πρέπει να είναι αυτή η μετάβαση;

«Πρώτα απ’ όλα μου αρέσει να είμαι σε αυτή τη θέση. Μου αρέσει να παίζω σε όσες διοργανώσεις μπορώ μέχρι το τέλος και αυτό φυσιολογικά, είναι ένα καλό νέο. Την ίδια στιγμή είναι κάτι περίπλοκο. Έχω πει πολλές φορές πως δεν είμαστε εδώ πολύ καιρό και προσπαθούμε να φτιάξουμε και να προσαρμόσουμε πράγματα. Είναι πολύ κοντά. Φυσιολογικά έχουμε δύο αγώνες την εβδομάδα, με δύο ή τρεις ημέρες ανάμεσα σε αυτούς. Τώρα βρισκόμαστε στο χειρότερο σενάριο, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ήδη τσεκάρουμε τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι, θα δούμε στην προπόνηση πώς είναι, εάν έχουν κάποια προβλήματα και μετά θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις για το ποιος θα παίξει. Αυτή τη στιγμή (σ.σ. προχθές) δεν έχω δει τόσο πολύ τον Άρη, κοιτάω περισσότερο την ομάδα μου».

Στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Άρη που ήταν για το Κύπελλο Bettson, εκπλήξατε όσον αφορά τη διάταξη και το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας χρησιμοποιώντας δύο επιθετικούς και προκαλώντας έτσι πολλά προβλήματα στον αντίπαλο. Δεν θα σας ρωτήσω αν θα κάνετε το ίδιο, αλλά υπάρχει περίπτωση να κάνετε και τώρα κάποιες εκπλήξεις κόντρα στον ίδιο αντίπαλο;

«Όπως είπα και πριν, όταν γυρνάς αργά μετά από ένα ταξίδι στην Ευρώπη έχεις μόλις δύο ημέρες. Εσείς κι εγώ δεν κοιμηθήκαμε πολύ, οπότε πρέπει να δούμε πώς είναι οι παίκτες, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν χρειάζεται να επανέλθουν. Μετά θα σκεφτούμε ανάλογα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις. Οπότε δεν έχω τώρα στο μυαλό μου το ιδανικό αγωνιστικό πλάνο. Έχω μια ιδέα, αλλά όχι το κατάλληλο πλάνο γιατί δεν ξέρω ποιοι θα είναι διαθέσιμοι. Οπότε, θα δούμε και ελπίζω να τοποθετήσουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα στον αγωνιστικό χώρο».

Tις προηγούμενες ημέρες ο Άρης απομάκρυνε από την θέση του τον Μανόλο Χιμένεθ και έχει πλέον νέο προπονητή. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του, θα δούμε κάτι διαφορετικό;

«Υποθέτω πως θα αλλάξει κάτι, γιατί πρόκειται να έναν καλό προπονητή με εμπειρία. Περιμένουμε έναν αντίπαλο σκληρό, συμπαγή και δύσκολο να τον νικήσεις. Μπορεί να συνέβαινε και με τον ίδιο προπονητή, αλλά ένας νέος τεχνικός θα δώσει έξτρα κίνητρο στους παίκτες του και θα είναι πιο δύσκολο για εμάς. Αλλά έτσι είναι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό».