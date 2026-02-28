Ο Ηρακλής κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, επικρατώντας με 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στη Θεσσαλία. Με τη νίκη αυτή, σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου, «κλείδωσε» την άνοδο στη Stoiximan Super League και επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από εννέα χρόνια.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται εννέα βαθμούς μπροστά από τη Νίκη Βόλου, υπερτερεί στην ισοβαθμία και τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν εξασφάλισε τον τίτλο και την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το γκολ της ανόδου

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Ηρακλής, με εξαιρετική αμυντική λειτουργία, περιόρισε τα επιθετικά ατού της Αναγέννησης Καρδίτσας και περίμενε τη στιγμή του.

Αυτή ήρθε στο 89ο λεπτό, όταν ο Κριστιάν Κούστα με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη και προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς στους «κυανόλευκους».

Η εικόνα του αγώνα

Η Αναγέννηση Καρδίτσας μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Η κεφαλιά του Πολέτο απομακρύνθηκε σε κόρνερ, ενώ η προβολή του Κάσσου από κοντά σταμάτησε στα σώματα. Λίγο αργότερα, η κεφαλιά του Ανδρέου πέρασε άουτ. Από την πλευρά του Ηρακλή, η μοναδική αξιόλογη στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν ένα μακρινό φάουλ του Ντέλετιτς, που μπλοκαρίστηκε χωρίς δυσκολία.

Στην επανάληψη, ο Ηρακλής ανέβασε ρυθμό και απείλησε με το διαγώνιο σουτ του Ντέλετιτς, που πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ο Μπαλτάς δεν βρήκε στόχο στο 63’, ενώ στο 78’ η κεφαλιά του Κάσσου δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους ήρθε στο 87’, όταν ο Βλαχομήτρος αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ηρακλής βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και σφράγισε μια ιστορική επιστροφή.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Δημήτρης Σπανός): Μπαλωμένος, Μπακαγιόκο, Μπούσης, Μπαλτάς (83′ Νικολιάς), Νοικοκυράκης, Ανδρέου, Κάσσος, Μπεν Κμαγιάλ (79′ Μανουσάκης), Λεωνιδόπουλος (79′ Σοΐρι), Βλαχομήτρος, Πολέτο

Ηρακλής (Γιώργος Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Εραμούσπε, Τσάκλα, Χάμοντ (69′ Φοφανά), Βιτλής (69′ Αναστασίου), Παναγιωτίδης (46′ λ.τρ. Κράιντς), Ουάρντα, Τζίμας (76′ Κυνηγόπουλος), Ντουρμισάι (84′ Κούστα), Ντέλετιτς

Η βαθμολογία: