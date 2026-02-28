Κι άλλο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναίκό ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη, καθώς εκτός “μάχης” τέθηκε ο Ίνγκασον! Ο Ισλανδός αμυντικός αισθανόταν μικροενοχλήσεις μετά το ματς με την Βικτόρια Πλζεν και γι’ αυτό το λόγο έκανε πρόγραμμα αποφόρτισης το Σάββατο και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ματς με τους “Κίτρινους”.

Την ίδια στιγμή, ο Σιώπης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί διάταση στον στον δεξιό δικέφαλο.

Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για 7-10 ημέρες και θα χάσει το παιχνίδι με τον Άρη και την εξ’ αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ενώ θα γίνει προσπάθεια για να είναι έτοιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (08/03).

Η έκπληξη αφορά την παρουσία του Μούσα Σισοκό στην αποστολή του Παναθηναϊκού! Ο έμπειρος μέσος προπονήθηκε σε κανονικό ρυθμό και βρίσκεται στην αποστολή που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον αγώνα με τον Άρη. Εκτός έμειναν και οι τραυματίες Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας και Πάλμερ – Μπράουν.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης,Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.