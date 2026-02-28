Η αναμέτρηση της Μονακό με τον Άρη στο πλαίσιο του Next Gen της EuroLeague, που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι, διακόπηκε προσωρινά έπειτα από αναχαίτιση πυραύλων σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το γήπεδο. Οι πύραυλοι είχαν στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ως αντίποινα του Ιράν για την επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ.

Το παιχνίδι σταμάτησε όταν απέμεναν 08:55 για τη λήξη της δεύτερης περιόδου, με τις δύο εφηβικές ομάδες να οδηγούνται εκτός παρκέ για προληπτικούς λόγους. Σύμφωννα με πληροφορίες δεν  τίθεται κανένα ζήτημα ασφάλειας για τα μέλη των αποστολών, ούτε για τους γονείς των αθλητών που βρίσκονται στις εξέδρες.

Αυτή τη στιγμή, οι παίκτες των δύο ομάδων πραγματοποιούν εκ νέου το ζέσταμά τους, καθώς οι διοργανωτές αναμένουν τις τελικές οδηγίες για τη συνέχιση της αναμέτρησης.

Σχόλια
