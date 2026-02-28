Άσχημα ήταν τα μαντάτα στον Άρη για τον Φρέντρικ Γένσεν.

Ο Φινλανδός είχε αποχωρήσει από την προπόνηση της περασμένης Πέμπτης με ενοχλήσεις στον προσαγωγικό, για τις οποίες η μαγνητική έδειξε θλάση 2ου βαθμού!

Είναι η τρίτη θλάση φέτος για τον Σκανδιναβό, τον οποίο η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα στερηθεί για τον επόμενο μήνα και έχοντας μπροστά της σημαντικά παιχνίδια για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο Γένσεν είναι η μία σίγουρη απουσία για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως ο επίσης τραυματίας Μισεουί και οι ανέτοιμοι Μορόν-Γαλανόπουλος. Από εκεί και πέρα, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν ανακοίνωσε αποστολή και έτσι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά τις επιλογές του για το μεγάλο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής.