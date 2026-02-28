Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με σοκ τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία κινείται πλέον σε εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα μετά τις συντονισμένες επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ήδη έχουν καταγραφεί ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Άμπου Ντάμπι. Εκεί βρίσκονται και οι «μικροί» του μπασκετικού Άρη για το NextGen της Euroleague, με τη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στη Μονακό να αναβάλλεται εξαιτίας των έντονων εκρήξεων.

Αρχικά, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στο παρκέ, χωρίς όμως να συνεχιστεί για πολλή ώρα. Η ένταση των εκρήξεων δεν επέτρεψε τη συνέχιση της αναμέτρησης και έτσι οι παίκτες κατευθύνθηκαν στο υπόγειο του γηπέδου, αναζητώντας ασφάλεια, ενώ εν συνεχεία η αποστολή του Άρη αναχώρησε για το ξενοδοχείο.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη Άρη, καθώς και με την Πρεσβεία, με στόχο την άμεση επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές των ανθρώπων του Αρη και με το Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία επαναπατρισμού της αποστολής.

«Γίνεται η πρώτη διακοπή και στη συνέχεια μας φώναξαν για να συνεχιστεί το ματς. Ωστόσο όταν βγήκαμε για λίγο έξω, ακούγαμε ακόμα εκρήξεις και πυραύλους. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τα παιδιά να παίζουν με αυτές τις συνθήκες», δήλωσε στα «ΝΕΑ» o Άρης Παπαδόπουλος, πατέρας του αρχηγού του Άρη, Νικήτα Παπαδόπουλο, για να προσθέσει ότι, «πρέπει να κινηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός για να φύγουμε από εδώ» και όσο ακόμα η αποστολή του Άρη ήταν στο υπόγειο του γηπέδου.

Η κατάσταση αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πιο ήρεμη, με τη Euroleague να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει το παραμικρό ζήτημα.