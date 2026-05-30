Από σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, τίθενται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με στόχο του υπουργείου να περιοριστεί η εισιτηριοδιαφυγή.

Οι επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα αντιμετωπίζουν πλέον πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το ποσό ορίζεται στα 50 ευρώ.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον παραβάτη να καταβάλει το μισό πρόστιμο, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον εντός 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών.

Μέχρι σήμερα, η ποινή για μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό κόμιστρο και 30 ευρώ για το μειωμένο, γεγονός που καθιστά τις νέες κυρώσεις αυστηρότερες.

Η σχετική υπουργική απόφαση, που ενεργοποιεί τον νόμο 5290/2026 ο οποίος ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 28 Μαΐου και τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, 30 Μαΐου 2026.