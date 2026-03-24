Εισιτήρια στα ΜΜΜ – Ακριβότερα πρόστιμα και αυστηρότερες ποινές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, που υπερψηφίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου στη Βουλή.

Το μέτρο στοχεύει στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και στην αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά ελεγκτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αύξηση φωτιά στα πρόστιμα για εισιτήρια

Σύμφωνα με τις διατάξεις, θεσπίζεται ενιαίο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Το πρόστιμο για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου αυξάνεται κατά 30 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα, για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς – λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ – σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ανέρχεται στα 50 ευρώ. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα μείωσης του ποσού στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα συμμόρφωσης.

Αυστηροποίηση ποινών για επιθέσεις σε ελεγκτές

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για αυστηρότερες κυρώσεις στις περιπτώσεις επιθέσεων κατά ελεγκτών και προσωπικού των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με τις νέες ρυθμίσεις, ενισχύεται το πλαίσιο αποτροπής τέτοιων φαινομένων, αποστέλλοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία.

Οι επιθέσεις κατά εργαζομένων δεν θεωρούνται πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αντιμετωπίζονται ως πράξεις που πλήττουν τη συνολική λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών. Πλέον, οι σχετικές υποθέσεις θα διώκονται αυτεπάγγελτα.

Κοινωφελής εργασία για φθορές και βανδαλισμούς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των υποδομών των μέσων μαζικής μεταφοράς, με την εισαγωγή της δυνατότητας επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες φθορών. Πρόκειται για μια νέα ρύθμιση που στοχεύει στην αποκατάσταση των ζημιών και στην ευαισθητοποίηση των παραβατών.

Στην πράξη, οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης, όπως καθαρισμοί, επιδιορθώσεις και συναφείς δραστηριότητες σε μέσα και εγκαταστάσεις του πληγέντος συγκοινωνιακού φορέα.