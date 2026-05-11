Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, έπειτα από τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Δευτέρα (11/5) κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα επισκεφθεί την έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. Ο λόγος είναι η καταγραφή δέκα κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από το Νεπάλ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλείας.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει συναγερμό τόσο στον ΕΟΔΥ, όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, που λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.