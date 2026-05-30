Μετά από ένα συναρπαστικό πρώτο παιχνίδι, που κρίθηκε στην παράταση, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 114-102, το ζευγάρι μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη.
Δεύτερη πράξη λοιπόν, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο «Paok Sports Arena» για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL (30/5).
Οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να τελειώσουν τη σειρά. ενώ ο «Δικέφαλος» του Βορρά να την στείλει σε τρίτο παιχνίδι.
Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (30/5):
14:50 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ΕΡΤ2ΣΠΟΡΤ
