Μετά από ένα συναρπαστικό πρώτο παιχνίδι, που κρίθηκε στην παράταση, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 114-102, το ζευγάρι μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη.

Δεύτερη πράξη λοιπόν, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο «Paok Sports Arena» για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL (30/5).

Οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να τελειώσουν τη σειρά. ενώ ο «Δικέφαλος» του Βορρά να την στείλει σε τρίτο παιχνίδι.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (30/5):

14:50 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ΕΡΤ2ΣΠΟΡΤ