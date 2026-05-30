Tα ζώδια της ημέρας φέρνουν ανατροπές, ευκαιρίες αλλά και προειδοποιήσεις για πιο προσεκτικές κινήσεις. Οι αστρολογικές τάσεις δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτο ενέργεια και αλλαγές που απαιτούν ψυχραιμία και προνοητικότητα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Τα πράγματα στο σπίτι ίσως να μην είναι όπως τα θέλετε, αλλά θα αποτελέσουν αφορμή για βελτίωση. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που να ταιριάζει περισσότερο στα γούστα σας. Αν σκέφτεστε μετακόμιση ή αγορά κατοικίας, εξαντλήστε κάθε περιθώριο διαπραγμάτευσης.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Οι απότομες αλλαγές του Σαββατοκύριακου μπορεί να σας αναστατώσουν, όμως αν τις χειριστείτε έξυπνα θα σας ωφελήσουν. Ιδανική περίοδος για να ξεκινήσετε μεταπτυχιακό ή κάποιο σεμινάριο που θα διευρύνει τους ορίζοντές σας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Είστε γεμάτοι ενέργεια και δημιουργικότητα για ένα νέο πρότζεκτ, αλλά τα άστρα σάς συμβουλεύουν υπομονή. Ενδέχεται σύντομα να αλλάξουν οι συνθήκες, οπότε παρατηρήστε τις λεπτομέρειες πριν δράσετε.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η ισορροπία ανάμεσα στις δικές σας ανάγκες και στις συνήθειες του αγαπημένου σας θα καθορίσει τη ροή του Σαββατοκύριακου. Προσέξτε τις κινήσεις σας για να αποφύγετε παρεξηγήσεις στη σχέση σας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Πιθανό να προκύψουν νομικά ή πρακτικά ζητήματα αυτές τις ημέρες. Αν ταξιδεύετε, κινηθείτε προσεκτικά και φερθείτε με σύνεση σε νέες γνωριμίες, ώστε να μην χαθεί μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Οι επιλογές σας τώρα θα επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της οικογένειας, των σχέσεων ή ενός καλλιτεχνικού σχεδίου. Μείνετε ψύχραιμοι και αποφύγετε μακρόπνοα σχέδια που δεν έχουν σταθερή βάση.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Παρά το Σαββατοκύριακο, μια επαγγελματική υποχρέωση ίσως σας αποσπάσει από την ξεκούραση. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και αποφύγετε εκρήξεις που μπορεί να χαλάσουν τη διάθεσή σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Αν και θα υπάρξουν ευκαιρίες και νέες γνωριμίες, μπορεί να μη νιώσετε ικανοποίηση. Αφήστε για λίγο τη ρουτίνα και δοκιμάστε κάτι διαφορετικό – μια μικρή περιπέτεια ίσως σας ανανεώσει.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η βελτίωση της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης γίνεται προτεραιότητα. Ό,τι σας φόβιζε στο παρελθόν τώρα μετατρέπεται σε πρόκληση. Ακόμα κι αν δυσκολευτείτε, θα βρείτε τη δύναμη να συνεχίσετε.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Τα άστρα σάς προτρέπουν να αφήσετε πίσω τις υπερβολές και να παραμείνετε προσγειωμένοι. Προσέξτε τον τρόπο που επικοινωνείτε και αξιολογήστε σωστά τις βοήθειες που σας προσφέρονται.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Θέλετε να δημιουργήσετε και να αφήσετε πίσω ό,τι σας βαραίνει, όμως οι υποχρεώσεις θα σας επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Αναζητήστε πρωτότυπες λύσεις για να αντιμετωπίσετε τη ρουτίνα.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η οικογενειακή ζωή ίσως φανεί μονότονη, ωστόσο μπορείτε να βρείτε χαρά στις μικρές στιγμές. Εστιάστε σε ό,τι σας ικανοποιεί και αφήστε τα αρνητικά να περάσουν ανώδυνα.