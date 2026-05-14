ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ατμόσφαιρα σήμερα τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι σας θα είναι εύθυμη, καθώς οι γύρω σας σας δίνουν πολλή αγάπη. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την υγεία σας, δεν θα πρέπει να το παραμελήσετε. Θα λάβετε σήμερα κάποιες ευχάριστες ειδήσεις από το εξωτερικό, ενώ τα οικονομικά σας ευνοούνται σημαντικά.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Θα είναι πιθανό να μάθετε μερικές πολύτιμες πληροφορίες που συνδέονται με κάποιες επενδύσεις ή τα οικονομικά σας. Ισως κάποια επαγγελματικά σχέδια να παρουσιάσουν προβλήματα, αλλά το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ανασυνταχθείτε και να επικεντρωθείτε στις σχέσεις σας με τους άλλους.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Φροντίστε να επικοινωνήσετε με όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι αρκετά πιθανό να γίνουν κάποιες αποκαλύψεις σήμερα, οπότε κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά. Οι φίλοι θα είναι αρκετά χρήσιμοι και χάρη στις νίκες που θα σημειώσετε σήμερα σε αρκετά μέτωπα θα είναι ακόμα περισσότερο πρόθυμοι να σας βοηθήσουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Θα έχετε μια ιδιαίτερα ευχάριστη ημέρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να επικοινωνήσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ειδικά αν ζουν στο εξωτερικό ή μακριά σας. Μη φοβηθείτε να τους εκφράσετε τα συναισθήματά σας γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο θα αισθανθείτε κι εσείς πιο ήρεμοι.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Είναι μια καλή ημέρα για να έρθετε σε επαφή με τους φίλους που είχατε να δείτε εδώ και καιρό γιατί οι κοσμικές πτυχές θα σας χαρίσουν όμορφες στιγμές. Οι οικονομικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ καλές, γι’ αυτό ηρεμήστε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Εάν σκέφτεστε και μιλάτε για θέματα πιο σημαντικά απ’ ό,τι συνήθως, αυτό συμβαίνει γιατί στο μυαλό σας έχετε συναρπαστικές νέες ιδέες. Θα αποκτήσετε πολλή ενέργεια για να κάνετε τα πάντα. Συνεχίστε να ψάχνετε για να βρείτε τις απαντήσεις στα άλυτα προβλήματα από το παρελθόν!

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Είναι η τέλεια στιγμή για να έρθετε σε επαφή με τη μητέρα σας και τους λοιπούς συγγενείς σας. Με τον Κρόνο, επίσης, σε μια όμορφη όψη, μπορείτε να ενισχύσετε τους δεσμούς σας μαζί τους. Εάν έχετε ερευνήσει κάποια σημαντικά θέματα, σήμερα θα κάνετε μια ανακάλυψη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Θα υπάρξουν κάποιες εξαιρετικές εξελίξεις στον χώρο εργασίας! Βεβαιωθείτε ότι έχετε φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια στις υποθέσεις σας. Θα ακούσετε καλές ειδήσεις όσον αφορά τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους. Οι φίλοι και οι συνεργάτες σας θα είναι στο πλευρό σας για ό,τι τους χρειαστείτε σήμερα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Μια εξαιρετική ημέρα στα επαγγελματικά σας! Ευνοείται ο οίκος σας των οικονομικών και της οικογενειακής κατάστασης. Ετσι, θα είναι η ιδανική στιγμή για να απολαύσετε λίγες ώρες μαζί με τους συγγενείς σας και τους δείξετε πόσο τους αγαπάτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Φροντίστε να απολαύσετε τη σημερινή ημέρα. Οι κινήσεις των πλανητών σάς χαρίζουν ευχάριστες στιγμές στη δουλειά σας. Είναι μια πολύ τυχερή στιγμή για σας, οπότε φροντίστε να την εκμεταλλευτείτε πλήρως και να μοιράσετε λίγη χαρά και στους γύρω σας! Εάν δεν αισθάνεστε βέβαιοι για τον εαυτό σας ζητήστε τη βοήθεια φίλων.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Αν και συνηθίζετε το τελευταίο διάστημα να απουσιάζετε από τις καλές στιγμές της παρέας, σήμερα θα συνειδητοποιήσετε το πόσο λάθος είναι αυτή η τακτική. Αξιοποιήστε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία για διασκέδαση. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές επιτυχίας σε πολλούς τόμεις σήμερα.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Ομορφα συναίσθηματα θα γεννηθούν σήμερα! Οπως ο Δίας, ο πλανήτης κυβερνήτης σας, ευθυγραμμίζεται με τον Ηλιο, θα ενισχύσει τα σχέδια που κάνετε για ένα ταξίδι ή ένα σεμινάριο ή μια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία θέλετε να συμμετέχετε.