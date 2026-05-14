Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.

«Συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, υιοθετώντας την πρόταση που είχε καταθέσει αρχικά ο κ. Μαρινάκης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης έστειλε μάλιστα ένα σαφές μήνυμα προς τους χρήστες, σημειώνοντας: «Αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς».

Παράλληλα με το ζήτημα της ανωνυμίας, ο κ. Φλωρίδης προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση για τα deepfake βίντεο, λέγοντας πως η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το νομικό πλαίσιο της Δανίας, ώστε να καταστεί αδίκημα η κακόβουλη χρήση προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η υλοποίηση της ονομαστικοποίησης απαιτεί ένα «ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο», το οποίο τελεί υπό διαμόρφωση.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία φαίνεται να αποκτά οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός «φυσικού αντίβαρου» απέναντι στην «ανώνυμη, χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου». Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μια τέτοια ρύθμιση θα λειτουργήσει προστατευτικά για δημοσιογράφους, ακτιβιστές, αλλά και πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιούνται από ανώνυμους λογαριασμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε από το Φόρουμ των Δελφών ότι οι τεχνολογικές πλατφόρμες διαθέτουν ήδη το απαραίτητο «know-how» για να υποστηρίξουν την ταυτοποίηση των χρηστών.