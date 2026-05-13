Ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης που είχε σήμερα (13/5) στο υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Κροάτη ομόλογό του, Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν, βρέθηκε το ζήτημα της προεναταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων, σε συνέχεια των επαφών που είχαν οι δύο υπουργοί σε Βρυξέλλες και Μπρατισλάβα στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και στην υπουργική συνάντηση της “Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων”.

Ελλάδα και Κροατία εξέπεμψαν σήμερα από την Αθήνα μήνυμα σύγκλισης σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προτεραιότητα της διεύρυνσης, της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών αναφορικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, “έχει δοθεί μια νέα δυναμική στην πολιτική διεύρυνσης” με τη συμβολή τόσο της Ελλάδας όσο και της Κροατίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έστειλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα, με φόντο την πολύ σοβαρή εξέλιξη όσον αφορά το πρόσφατο περιστατικό της ύπαρξης θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος.

“Κυριότερη πρόκληση η αποφυγή της διάχυσης των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά μας”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας για τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν πλέον οι 27 στο πλαίσιο της ΕΕ.

“Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι’ αυτόν τον λόγο, καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρέπει να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μια θάλασσα ειρήνης, μια θάλασσα των λαών της”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη

Είναι ιδιαίτερη τιμή να υποδέχομαι σήμερα στην Αθήνα τον Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας Gordan Radman, έναν από τους πιο δραστήριους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών, έναν έμπειρο διπλωμάτη, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και τολμώ να πω, έχουμε αναπτύξει μια σημαντική φιλία. Είναι πλέον σήμερα ο παλαιότερος στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγάλη εμπειρία και σοφία.

Αγαπητέ Gordan,

Μετά από ένα πολύ εντατικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, και μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Μπρατισλάβα, είναι ιδιαίτερη η τιμή να σε καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα.

Με την Κροατία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκλίνουμε σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τη διεύρυνση, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λόγω της γεωγραφίας και της ιστορίας μας, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα Δυτικά Βαλκάνια, για τα οποία συζητήσαμε εκτενώς στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Βεβαίως, είχαμε την ευκαιρία στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και χθες στην Ομάδα Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, να έχουμε μία εκτενή συζήτηση για την προώθηση της προενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, παραμένει επισπεύδουσα χώρα στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με βάση τις αρχές της αιρεσιμότητας και των ιδίων επιδόσεων, χωρίς βεβαίως να αφίσταται από την υποχρέωση που φέρουν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη να τηρούν το κοινοτικό κεκτημένο, τις αρχές του κράτους δικαίου, το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Ιδιαίτερα είναι προφανές ότι καμία έκπτωση δεν μπορεί να γίνει για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων όλων των διεθνών συνθηκών, όπως επίσης και των Θεμελιωδών, των αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Πιστεύουμε ότι έχει δοθεί μια νέα δυναμική στην πολιτική της διεύρυνσης και η Ελλάδα, όπως και η Κροατία, έχουμε συμβάλει με δικές μας πρωτοβουλίες, η οποία πλέον είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Φιλοδοξούμε, με ορίζοντα την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια πραγματική αναβάθμιση σε ό,τι αφορά την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων.

Ως χώρες της ευρύτερης γειτονιάς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προωθούμε τη διαπεριφερειακή συνεργασία, στο πλαίσιο επίσης της συμμετοχής μας στη Διαδικασία Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης (SEECP) και του Τετραμερούς Σχήματος Συνεργασίας μεταξύ Κροατίας – Ελλάδας – Ρουμανίας – Βουλγαρίας.

Η θάλασσα είναι μέρος της ταυτότητας τόσο της Κροατίας όσο και της Ελλάδας. Συντονίζουμε τις ενέργειές μας στην ομάδα χωρών των MED9, στην οποία η Κροατία ασκεί την τρέχουσα περίοδο με τρόπο εξαιρετικά εποικοδομητικό.

Τα μεσογειακά κράτη ενώνουμε τη φωνή μας και μαζί με την ομοεθνή σας, αγαπητέ Υπουργέ, Επίτροπο για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica, εργαζόμαστε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο και την ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας της θάλασσάς μας, την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η παράτυπη μετανάστευση, όπως επίσης και για την ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των παράκτιων κρατών της Μεσογείου.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα ιδιαιτέρως να συγχαρώ την Κροατία και τον αγαπητό μου φίλο Υπουργό για την επιτυχημένη διοργάνωση της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής για την πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών στο Ντουμπρόβνικ, στην οποία συμμετείχε εκ μέρους της Ελλάδας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα έγινε το 13ο μέλος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών το 2023. Είναι σημαντικό ότι το Αιγαίο έγινε η «τέταρτη» θάλασσα σε όλο το εγχείρημα που ενώνει τις χώρες αυτές. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η νότια διάσταση είναι σημαντική και χρησιμεύει ιδίως, ως μία γέφυρα μεταξύ Νότου και Βορρά, προάγει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς επίσης και την προώθηση κάθε μορφής διασυνδεσιμότητας.

Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ μας απασχολεί – την Κροατία και την Ελλάδα – το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η δίκαιη κατανομή των αμυντικών βαρών και η περαιτέρω προώθηση των διατλαντικών σχέσεων.

Όπως αντιλαμβάνεστε, το Ζάγκρεμπ είναι ένας πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος, με τον οποίο οι σχέσεις μας βασίζονται σε κοινές αξίες και αρχές. Γι´ αυτό επαναλαμβάνουμε την αμέριστη στήριξή μας στην ένταξη της Κροατίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Αγαπητέ Υπουργέ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι εστίες πολέμου στην ευρύτερη γειτονιά μας έχουν αυξηθεί και ενταθεί σημαντικά. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις για καταστάσεις, οι οποίες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες.

Κυριότερη πρόκληση είναι βεβαίως, η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά μας.

Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Για αυτόν τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μία θάλασσα ειρήνης, μία θάλασσα των λαών της.

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και η συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξεύρεση λύσης.

Η Ελλάδα διατηρεί τη βούληση να συνδράμει, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σε πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ. Η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αποτελεί καθολική υποχρέωση, η οποία εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και δη, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν ακριβώς η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παντού στον κόσμο. Η ελευθερία αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, την ενέργεια, τις εμπορικές συναλλαγές και την επισιτιστική ασφάλεια. Και βεβαίως, ήταν το κεντρικό θέμα στη συνάντηση της Ρώμης πριν από λίγες ημέρες.

Η Γάζα εξακολουθεί να αποτελεί μία καίρια εστία ανησυχίας και ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες μας, που απαιτεί συντονισμένη διπλωματική εγρήγορση, με προτεραιότητα βεβαίως, τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην πολύπαθη περιοχή, με την παροχή ενισχυμένης προστασίας σε όλα τα επίπεδα.

Σε ό, τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες που έχουν παράσχει μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια σε πολλά επίπεδα και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα σε όλες τις εξελίξεις για τη Γάζα, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να έχει καθολική εφαρμογή.

Υπογραμμίσαμε εξάλλου σε περισσότερες περιπτώσεις την ανάγκη για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού Σχεδίου με βάση την Απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αγαπητέ Gordan, αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς μας συνεργασίας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, ο τουρισμός, η διασυνδεσιμότητα, οι πολιτιστικές και μορφωτικές ανταλλαγές.

Ήδη, οι διμερείς μας σχέσεις βρίσκονται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.

Κροατία και Ελλάδα είναι σχεδόν σε όλα τα επίπεδα που αναφέρονται στην εξωτερική πολιτική στην ίδια πλευρά της ιστορίας. Οι χώρες μας συνδέονται με μακρούς ιστορικούς δεσμούς και κυρίως τις ενώνει ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα και πάλι να σε καλωσορίσω, αγαπητέ μου Gordan, και σου εύχομαι καλή παραμονή στην Αθήνα.