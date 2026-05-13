Στη σημερινή απεργία και συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, έδωσε το παρών ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που σήμερα απεργούν, έχουν δίκιο να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Έχουν δίκιο, πρόσθεσε, να βάζουν στο στόχαστρο τις αντιδραστικές συνταγματικές αλλαγές που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του σε βάρος των δικαιωμάτων τους, σε βάρος όλου του λαού, με την άρση της μονιμότητας, τον “κόφτη” στις κοινωνικές δαπάνες στο όνομα των “δημοσιονομικών αντοχών”, την αναθεώρηση του άρθρου 16 κ.α.

«Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματα τους. Κι αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να τους επιβάλλει σιωπητήριο, είναι βαθιά γελασμένη».