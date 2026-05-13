Θα υπάρξει μάχη του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση; Την απάντηση νομίζω θα την έχουμε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με την ΑΕΚ που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ζαλισμένη από το μεθύσι της κατάκτησης του πρωταθλήματος, αλλά θα αγωνιστεί χωρίς άγχος.

Κι ο Ολυμπιακός περιμένει τον Παναθηναϊκό στο Γ. Καραϊσκάκης, που επίσης δεν θα έχει την παραμικρή πίεση γιατί δεν κυνηγάει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μοιάζουν να έχουν μεγάλο κίνητρο αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αποκλείεται και να στραβοπατήσουν.

Την περασμένη Κυριακή άλλωστε γνώριζαν πως μια ισοπαλία μεταξύ τους θα σήμαινε πως το πρωτάθλημά τους θα ολοκληρωνόταν άδοξα και πως η ΑΕΚ θα ήταν τελική νικήτρια. Κι όμως προέκυψε η ισοπαλία που δεν εξυπηρετούσε κανέναν από τους δύο.

Σαφώς και όποιος έχει κίνητρο νίκης στα play off μπορεί να έχει και μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά δεν κερδίζει και πάντα. Ο ΠΑΟΚ π.χ. την πρώτη αγωνιστική έφερε ισοπαλία με τον αδιάφορο ΠΑΟ. Που στη Λεωφόρο φρέναρε και την ΑΕΚ – ας μην το ξεχνάμε.

Προβλήματα

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να δουν τα δικά τους προβλήματα και να τα λύσουν: αναφέρομαι σε αυτά που έχουν τη δεδομένη στιγμή κι όχι σε αυτά που τους ακολουθούν από την αρχή της σεζόν και αποδείχτηκαν άλυτα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον σε καλή βραδιά το ίδιο βράδυ.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να σκοράρει και αυτό του συμβαίνει ακόμα κι όταν είναι παραγωγικός και δημιουργεί ευκαιρίες: το είδαμε και στα ματς με τον ΠΑΟΚ αλλά και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αρκετοί αποδίδουν αυτή τη δυσκολία στην κούραση του Ελ Κααμπί, ωστόσο το πράγμα δεν είναι τόσο απλό: στο κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ ευκαιρίες έχασαν και ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον και ο Ποντένσε που σήμερα θα είναι εκτός αποστολής. Νομίζω πως το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι πλέον ότι έχει και πίεση. Οχι την πίεση του αποτελέσματος αλλά την πίεση της ανάγκης να παίξει καλύτερα. Για την ακρίβεια να δείξει ότι μπορεί να το κάνει.

Καιρό

Αυτή την πίεση ο Ολυμπιακός στο Γ. Καραϊσκάκης την έχει πολύ καιρό τώρα. Οχι τυχαία στα ντέρμπι έχει μόνο μία νίκη στην έδρα του: στα ματς αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις αν όχι σε όλες, το πρόβλημά του ήταν ότι ήθελε να δείξει πως μπορεί να κάνει πολλά παραπάνω από όσα φέτος φαινόταν ό,τι μπορεί.

Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην επίθεση από την αρχή της σεζόν, αλλά δεν ήταν και όσο κυνικός θα έπρεπε για να καταφέρει να κερδίσει το πρωτάθλημα: κατά κάποιον τρόπο νόμιζες ότι δίνει εξετάσεις στον εαυτό του.

Έμπαινε π.χ. πάντα με το μυαλό στο πώς θα σκοράρει και για αυτό στα ματς με τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα (αλλά και με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο) βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν το ματς φτάσει στο δεκάλεπτο. Αν είναι και σήμερα απρόσεκτος θα μπλέξει. Κι ας μην έχει κανένα βαθμολογικό στόχο ο ΠΑΟ.

Μπενίτεθ

Στον Παναθηναϊκό οι συζητήσεις που εξακολουθούν να γίνονται αφορούν πάντα τον κόουτς Ράφα Μπενίτεθ και την παραμονή του. Μόνο που και στις χθεσινές του δηλώσεις ο Ισπανός δεν έδειξε πάλι ότι αυτή η συζήτηση τον αφορά. Χθες υπερασπίστηκε πάλι τη δουλειά του αρνούμενος οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στα τελευταία αποτελέσματα του ΠΑΟ και σε αυτά που η ομάδα είχε στην κανονική περίοδο. «Τα play οff γνωρίζετε πως πάντα είναι δύσκολα, γιατί παίζεις με τις καλύτερες τρεις ομάδες της λίγκας. Οπότε δεν μπορείς να συγκρίνεις τα στατιστικά με το υπόλοιπο της χρονιάς.

Όπως είπα και πριν, από τον Ιανουάριο και μετά ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην κανονική περίοδο. Που σημαίνει πως φέρνοντας νέους παίκτες, βελτιώνοντας τις αποδόσεις, αλλάζοντας το σύστημα, ήμασταν ανταγωνιστικοί και σκοράραμε περισσότερα γκολ ενώ δεχόμασταν λιγότερα, μαζεύοντας περισσότερους βαθμούς απ’ ό,τι πριν. Αυτή είναι για μένα μια αισιόδοξη οπτική για το μέλλον» είπε.

Πώς διάβολο βλέπει τον ΠΑΟ ως την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα μετά τον Ιανουάριο είναι μυστήριο. Αλλά η σιγουριά για την παραμονή του είναι εντυπωσιακή. «Χτίζουμε για το μέλλον, πάντα λέγαμε πως ήρθαμε εδώ για να ολοκληρώσουμε ένα project. Εχουμε τώρα νεαρούς ποδοσφαιριστές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοση στο μέλλον, να βελτιώσουμε την ομάδα και τον σύλλογο σε πολλά πράγματα γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλύτερα τους παίκτες μας, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα το πρωτάθλημα και νομίζουμε πως θα είμαστε όλο και καλύτεροι. Ειδικά τώρα που έχουμε μπροστά μας μια μεταγραφική περίοδο.

Ας μην ξεχνάμε πως είχαμε μια αντίστοιχη τον Ιανουάριο η οποία πάντα είναι πολύ περίπλοκη. Φέραμε έξι παίκτες μέχρι 25 ετών και αυτό είναι σημαντικό» είπε. Αυτές οι δηλώσεις δεν δείχνουν προπονητή που ετοιμάζεται να φύγει. Ούτε καν κάποιον που νιώθει υπό κρίση.

Ταβάνι

Στο μεταξύ απόψε ένας άλλος Παναθηναϊκός, αυτός του μπάσκετ, δίνει στη Βαλένθια ένα ματς ιστορικό: από την έκβασή του θα εξαρτηθεί το αν θα πάρει μέρος στο Final 4 που σε δέκα μέρες θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟ κυνηγά κάτι που δεν έχει ξαναγίνει: να προκριθεί περνώντας τη διαδικασία των play off με τρεις εκτός έδρας νίκες. Το αν θα τα καταφέρει βέβαια εξαρτάται και από την απόδοση των γηπεδούχων. Που κάνοντας δύο νίκες στην Αθήνα διέψευσαν τα προγνωστικά αλλά τρύπησαν και λίγο το ταβάνι τους.

Άμυνα

Τη Βαλένθια καθοδηγεί ένας σπουδαίος play maker όπως είναι ο Μοντέρο, ο οποίος στα παιχνίδια με αντίπαλο τους Πράσινους απέδειξε γιατί επιλέχθηκε στην πεντάδα των καλύτερων της φετινής Ευρωλίγκας μαζί με τους Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ, Μπράουν και Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει πρώτα απ’ όλα να σταματήσει αυτόν. Αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιον που να μοιάζει έτοιμος να το κάνει.

Ο Γκραντ δεν είναι στα καλύτερά του και απόντος του Σλούκα αναλαμβάνει και οργανωτικούς ρόλους. Ο Σορτς δεν έχει την απαραίτητη αμυντική ικανότητα, ενώ ο Καλαϊτζάκης που την έχει, όταν αγωνίζεται στερεί από τον Παναθηναϊκό λύσεις και πόντους στην επίθεση. Ο Αταμάν επιχειρεί τη δυσκολία αυτή να την αντιμετωπίσει προσπαθώντας να πάρει τις νίκες με την επίθεση. Ας του θυμίσουν πως κέρδισε το πρώτο ματς παίζοντας άμυνα: αυτή είναι που απόψε θα του χρειαστεί.