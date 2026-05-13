Στον Παναθηναϊκό μπορεί να φαίνεται πως επικρατεί κάποιου είδους ηρεμία όσον αφορά στο μέλλον της ομάδας, το θέμα του προπονητή αλλά και την ενίσχυση που δεδομένα θα χρειαστεί, πλην όμως στα… παρασκήνια συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Ολοι οι εμπλεκόμενοι, από τον Αλαφούζο μέχρι τον Κορόνα και από τον Μπαλντίνι μέχρι τον Κοτσόλη, έχουν βάλει κάτω τον σχεδιασμό και προσπαθούν να βρουν τις κατάλληλες λύσεις και να πάρουν τις αποφάσεις εκείνες που θα οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό εκ του ασφαλούς στην επόμενη μέρα. Γνωρίζοντας πως υπάρχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι μπροστά τους αφού ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να παίξει ευρωπαϊκούς αγώνες χωρίς το παραμικρό περιθώριο αποτυχίας.

Για να καταφέρει να μπει στη league phase του Conference League θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι, όπως ακριβώς έκανε και η ΑΕΚ πέρσι. Διαφορετικά δεν θα παίξει Ευρώπη από Σεπτέμβρη, κάτι που θα φέρει μεγάλο πλήγμα και πισωγύρισμα τόσο στο πρεστίζ της ομάδας, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Γι’ αυτό και δεν βιάζονται να προχωρήσουν στην επιλογή του επόμενου προπονητή, θέλοντας να είναι βέβαιοι για την επιλογή τους.

Το θέμα του Ρεμπρόφ έχει συζητηθεί εντός ΠΑΕ, αλλά δεν έχει γίνει η παραμικρή κίνηση, μιας και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν έχουν πάρει ακόμα τις οριστικές αποφάσεις τους για το προφίλ του προπονητή που θα επιλέξουν. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να γίνουν και υποθέσεις σχετικά με τα μεταγραφικά ζητήματα, αφού αν δεν κλείσει ο προπονητής ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κινήσεις.

O ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ πάντως στις χθεσινές του δηλώσεις εμφανίστηκε σαν να είναι ο προπονητής που θα βρίσκεται στον πάγκο και την επόμενη σεζόν. «Χτίζουμε για το μέλλον, πάντα λέγαμε πως είναι ένα project. Εχουμε τώρα νεαρούς ποδοσφαιριστές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοση στο μέλλον, να βελτιώσουμε την ομάδα και το club σε πολλά πράγματα γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλύτερα τους παίκτες μας, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα το πρωτάθλημα και νομίζουμε πως θα είμαστε όλο και καλύτεροι».

Σε κάθε περίπτωση, το μυαλό αυτή τη στιγμή παραμένει στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να θέλει όσο το δυνατόν περισσότερο να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από μια χρονιά εντελώς αποτυχημένη.

Είναι στο -19 από την κορυφή, κάτι που φανερώνει αν μη τι άλλο το πόσο λάθος πήγε όλη η σεζόν για τους Πράσινους, που θα μπουν σήμερα στο Καραϊσκάκη για να παίξουν για το γόητρο απέναντι στον Ολυμπιακό ο οποίος καίγεται για τη νίκη.

Οι Πράσινοι πάνε στο Νέο Φάληρο με τα γνωστά προβλήματα και στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.