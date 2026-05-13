«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση. Δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βίντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτο μου είπε: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι, ζω! Όλα τα άλλα θα τα δούμε», είπε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου, παίκτη του Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκου στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια του ριάλιτι σόου επιβίωσης.

«Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή μέρα…», συνέχισε η μητέρα του 22χρονου.

«Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Πέρα από εκείνη τη σημαδούρα που υπήρχε, είχαν και τα παιδιά τη δική τους, γιατί ήταν και ο Μάνος και ο Στάυρος. Ήταν δύο παιδιά», εξήγησε, ενώ συνέχισε: «Έψαξα τους γονείς του Μάνου, βρήκα τη μητέρα του και τον αδερφό του. Παργματικά θέλω πολύ να μιλήσω και στον ίδιο, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ».

Ο πατέρας του από την άλλη εξήγησε πως χρειάστηκαν 40 λεπτά για να φτάσει ο γιος του στο νοσοκομείο, χρονικό διάστημα που αιμορραγούσε ακατάσχετα.

Πρόσθεσε πως ο γιος του έχει ολοκληρώσει τα χειρουργεία και πλέον είναι σε σταθερή κατάσταση. Αναμένεται μάλιστα να μεταβεί στον Άγιο Δομίνικο μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του ώστε να στηρίξουν το παιδί τους.

