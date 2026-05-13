Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων τους εκπροσώπων. Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 07:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00, με τα μαθήματα να έχουν ανασταλεί για τη διευκόλυνση της συμμετοχής. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με το φοιτητικό πάσο.

Στο επίκεντρο της φετινής αναμέτρησης βρίσκεται η επόμενη ημέρα του ελληνικού πανεπιστημίου, με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη λειτουργία μη κρατικών ιδρυμάτων να αποτελούν το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε κλίμα φόρτισης, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες μεταξύ ομάδων φοιτητών. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο ΑΠΘ καταγράφηκαν βίαιες συμπλοκές με χρήση ροπάλων και κράνων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά 10 ατόμων και 16 προσαγωγές από τις αρχές.