Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες που διακομίστηκαν έπειτα από τα επεισόδια στο ΑΠΘ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για επτά άτομα – τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες – ηλικίας από 19 έως 27 ετών.

Οι περισσότεροι, συνολικά πέντε, φέρουν κακώσεις στα άκρα, είτε άνω είτε κάτω, καθώς και εκχυμώσεις. Ένας 27χρονος έχει τραύματα στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα, ωστόσο αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Ένας 20χρονος νοσηλεύεται με κάταγμα στην κεφαλή της κερκίδας, καθώς και με κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα. Οι υπόλοιποι τραυματίες πρόκειται να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Επίθεση στο ΑΠΘ: 39 άτομα προσήχθηκαν από την Αστυνομία

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στην προσαγωγή 39 ατόμων, ενώ διερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως επικράτησε πανικός, με φοιτητές να τρέχουν να απομακρυνθούν, ενώ οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές σε αίθουσες και εξοπλισμό.