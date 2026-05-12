Απαρατήρητες δεν πέρασαν οι θερμές αναφορές του Δημητριάδη στον Αντώνη Σαμαρά, οι οποίες συμπίπτουν με την επαναφορά της (εντονότατης) φημολογίας για το κόμμα που ετοιμάζεται να ιδρύσει. Λέγεται ότι ο Σαμαράς ετοιμάζεται άμεσα να αρχίσει ξανά τις παρεμβάσεις του ώστε να είναι έτοιμος, πριν από το καλοκαίρι, να καταλήξει στις προθέσεις του και να τις ανακοινώσει. Θα εξαρτηθεί, βεβαίως, και από το ποιοι και πόσοι θα τον στηρίξουν από τη μεγάλη νεοδημοκρατική «μήτρα». Στελεχικά εννοώ.

Διότι στη βάση έχει ερείσματα, ενώ υπέρ του Σαμαρά εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει και η κόκκινη γραμμή που έχει τραβήξει από τη ΝΔ ο έτερος πρώην, ο Κώστας Καραμανλής. Στο Μαξίμου και την Πειραιώς, πάντως, εργάζονται νυχθημερόν για να βάλουν εμπόδια στον Σαμαρά και να αποτρέψουν τυχόν διαρροές. Κάπου εκεί ο Δημητριάδης πλασάρει τον εαυτό του ως διαμεσολαβητή, ικανό να γεφυρώσει χάσματα. Τα χάσματα αυτά, όμως, είναι αγεφύρωτα.

«Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…

Ποιος είδε τον Μητσοτάκη και δεν τον φοβήθηκε, μόλις έμαθε το πρωί του Σαββάτου (δηλαδή, με μεγάλη καθυστέρηση) το περιεχόμενο της συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα «Real Νews» ο ανιψιός του και πρώην στενός συνεργάτης του, Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο Πρωθυπουργός, που με κάτι τέτοια χάνει την ψυχραιμία του, άρχισε στην κυριολεξία να ωρύεται, ζητώντας από τους στενούς συνεργάτες του, να του φέρουν να διαβάσει ολόκληρη τη συνέντευξη.

Η οποία ήταν, ομολογουμένως, πλήρης μηνυμάτων. Και ορισμένα εξ αυτών ερμηνεύονται και ως διακριτικές προειδοποιήσεις… Μαθαίνω, λοιπόν, πως, αφού τη διάβασε ο Μητσοτάκης, φώναξε δύο-τρεις εκ των συνεργατών του, οι οποίοι σταθερά και διαχρονικά (ακόμη και ερήμην του) εξακολουθούσαν να διατηρούν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Δημητριάδη. Και τους κατέστησε σαφές ότι, από εδώ και εξής, η παραμικρή επικοινωνία μαζί του τούς θέτει «εκτός Μαξίμου».

Επίδειξη ισχύος

Το πρόβλημα με τη συνέντευξη Δημητριάδη δεν είναι μόνο πως τάραξε τα νεύρα του Μητσοτάκη. Τάραξε και τα «γαλάζια» νερά ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ. Διότι ο Μητσοτάκης ενημερώθηκε αρμοδίως ότι ο ανιψιός του σχεδιάζει «ηγετική» εμφάνιση στο συνέδριο, αφού έχει φροντίσει να μαζέψει καμιά πεντακοσαριά «κλακαδόρους» του για να τον… αποθεώσουν. Ενώ έχει οργανώσει και ανάλογη προβολή της παρουσίας του στα social media από τους γνωστούς «μηχανισμούς» του. Είναι προφανές, άλλωστε, εδώ και καιρό ότι ο Δημητριάδης δεν παραλείπει να υπενθυμίζει πόσο… αναντικατάστατος είναι, κάνοντας επίδειξη ισχύος (και χλιδής…) με ταξίδια, συναντήσεις και τραπέζια με στελέχη του μηχανισμού της ΝΔ σε όλη την Ελλάδα.

Φήμες

Ενα από τα επίσης αξιοσημείωτα του παρασκηνίου είναι και η πληροφορία που θέλει εξοργισμένο τον νεότερο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, με αφορμή τη συνέντευξη του ξαδέλφου του. Διότι έχουν μπλεχτεί κάπως τα πρόσωπα και τα πράγματα, αφού στην «πιάτσα» κυκλοφόρησε μια φήμη που θέλει να είχε άμεση εμπλοκή με την επιμέλεια της συνέντευξης ο Γιώργος Πουλόπουλος, ο συνέταιρος του επιχειρηματία Κώστα Σάκκαρη…

Αρωμα κάλπης

Μια καλή ένδειξη ότι το κλίμα γίνεται επισήμως προεκλογικό είναι να παρακολουθεί κανείς τις δημόσιες συμβάσεις για προγράμματα «προβολής» κυβερνητικών δράσεων στα ΜΜΕ. Για παράδειγμα, ενώ το κλίμα στην περιφέρεια είναι μάλλον κακό για την κυβέρνηση, ιδίως στις κτηνοτροφικές περιοχές, με υπογραφή Μαρινάκη εγκρίθηκε κονδύλι άνω των 1,7 εκατ. ευρώ, που θα κατευθυνθεί κυρίως σε περιφερειακά μέσα, για την προβολή των μέτρων που παίρνονται για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης μοιράζει, επίσης, 689.440 ευρώ για «προβολή και επικοινωνία της σιδηροδρομικής μεταρρύθμισης» του υπουργείου Μεταφορών. Από το Ταμείο Ανάκαμψης όλα αυτά.

Υφολογικά

Στο πλαίσιο της προσυνεδριακής… αγάπης των μεγαλοστελεχών της ΝΔ δεν πέρασε απαρατήρητο το εμφατικά διαφορετικό ύφος του Γιώργου Γεραπετρίτη για την υπόθεση του θαλάσσιου drone-καμικάζι στη Λευκάδα, σε σχέση με αυτό του Νίκου Δένδια που εμφανίστηκε αρκετά πιο… χαλαρός. Ο Γεραπετρίτης πήγε στις Βρυξέλλες χθες για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και έκανε μια δήλωση σε πιο αυστηρό τόνο από όσο μας έχει συνηθίσει. Πιο κοντά στον αυστηρό τόνο που αρέσει σε μεγάλο μέρος της νεοδημοκρατικής βάσης.

Εκλεισε χώρο η Καρυστιανού

Σας είχα ενημερώσει ότι το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού βρισκόταν σε αναζήτηση χώρου στη Θεσσαλονίκη, για την εκδήλωση-πρεμιέρα του νέου κόμματός της την 21η Μαΐου, όπου θα παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξή του και οι πρώτες υπογραφές των υποστηρικτών του. Μαθαίνω ότι ο χώρος που «κλείδωσε» είναι το Ολύμπιον, στην Πλατεία Αριστοτέλους.