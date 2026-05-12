Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απηύθυνε προειδοποίηση προς όλες τις χώρες να προετοιμαστούν για πιθανή αύξηση των κρουσμάτων χανταϊού, μετά το ξέσπασμα που σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους), εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ισπανία για την «συμπόνια και αλληλεγγύη» που επέδειξε, δεχόμενη το πλοίο και οργανώνοντας την εκκένωση επιβατών και πληρώματος.

Ο Τέντρος κάλεσε τα κράτη να τηρήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες προβλέπουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου. Όπως επισήμανε, «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για ένα μεγαλύτερο ξέσπασμα, ωστόσο η κατάσταση μπορεί να αλλάξει» λόγω της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού αναφέρει ο theguardian.com.

Το MV Hondius, που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης όταν τρεις επιβάτες – ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός υπήκοος – έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Αν και ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από άγρια τρωκτικά, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής.

Μέχρι στιγμής ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει εννέα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων του ιού, ανάμεσά τους μία Γαλλίδα και ένας Αμερικανός πολίτης που βρέθηκαν θετικοί μετά την απομάκρυνσή τους από το πλοίο.

Κοινή συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez (Πέδρο Σαντσεθ), ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε ότι αναμένονται περισσότερα κρούσματα λόγω της εκτεταμένης κοινωνικής επαφής μεταξύ των επιβατών πριν επιβεβαιωθεί το πρώτο περιστατικό στις 2 Μαΐου.

«Θα περιμέναμε περισσότερα κρούσματα, καθώς το πρώτο περιστατικό στο πλοίο εντοπίστηκε στις 6 Απριλίου και υπήρξε μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των επιβατών», ανέφερε. «Εξαιτίας αυτής της επαφής, ειδικά πριν ληφθούν μέτρα πρόληψης, είναι πιθανό να εμφανιστούν και άλλα περιστατικά».

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ υπογράμμισε ότι κάθε χώρα είναι πλέον υπεύθυνη για τους πολίτες της μετά την εκκένωση. «Ελπίζω να φροντίσουν τους ασθενείς και τους επιβάτες, προστατεύοντας παράλληλα τους πολίτες τους. Αυτό περιμένουμε», πρόσθεσε.

Η Ισπανία στο επίκεντρο της διεθνούς αναγνώρισης

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ απέδωσε φόρο τιμής στην κυβέρνηση και τον λαό της Ισπανίας για την άμεση ανταπόκριση, μετά την άρνηση των αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου να επιτρέψουν στο πλοίο να δέσει. Πάνω από 120 επιβάτες και μέλη πληρώματος απομακρύνθηκαν με συντονισμένη επιχείρηση από την Τενερίφη την Κυριακή και τη Δευτέρα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανία και, ιδιαίτερα, τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την εξαιρετική ηγεσία και τον συντονισμό», ανέφερε. «Η στάση αυτή αποτελεί πρότυπο – όχι μόνο ως υποχρέωση αλλά και ως πράξη συμπόνιας και αλληλεγγύης». Σε έναν «διχασμένο κόσμο», πρόσθεσε, «η καλοσύνη και η φροντίδα ο ένας για τον άλλον έχουν ιδιαίτερη σημασία».

Ο Σάντσεθ συμφώνησε, δηλώνοντας: «Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος δεν είναι περισσότερος εγωισμός ή φόβος, αλλά χώρες που δείχνουν αλληλεγγύη και θέλουν να προχωρήσουν μπροστά».

Η επιχείρηση εκκένωσης στην Τενερίφη

Παρά τις αντιρρήσεις της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας επέτρεψε στο MV Hondius να αγκυροβολήσει και προσωρινά να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τα δύο τελευταία αεροσκάφη με επιβάτες και μέλη πληρώματος αναχώρησαν από το νησί το βράδυ της Δευτέρας και έφτασαν στην Ολλανδία το πρωί της Τρίτης. Το MV Hondius, αφού ανεφοδιάστηκε και εφοδιάστηκε εκ νέου στην Τενερίφη, πλέει πλέον προς το λιμάνι του Ρότερνταμ με πλήρωμα 25 ατόμων, καθώς και έναν γιατρό και μία νοσηλεύτρια.