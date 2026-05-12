Ένα θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ραχούλα Λάρισας, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο χωράφι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ του, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Ο τραυματισμός του αποδείχθηκε μοιραίος, παρά τις προσπάθειες για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τα αίτια του τραγικού περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.