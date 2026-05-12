Γερμανία – Λιγότερο ελκυστικά γίνονται τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων για τους Γερμανούς, λόγω των υψηλών τιμών, της πολιτικής αβεβαιότητας και των διεθνών κρίσεων, σύμφωνα με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Τουρισμού. Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι η τάση αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση της τουριστικής κίνησης προς εγχώριους προορισμούς.

«Η αβεβαιότητα οδηγεί τους ανθρώπους να κάνουν διακοπές στη χώρα τους», δήλωσε στο ARD ο Νόρμπερτ Κουντς από τον Γερμανικό Σύνδεσμο Τουρισμού. Όπως εξήγησε, για το καλοκαίρι του 2026 πολλοί παραθεριστές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

«Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η ασταθής πολιτική κατάσταση σε πολλές περιοχές του κόσμου και το αυξανόμενο κόστος επηρεάζουν τις αποφάσεις τους», ανέφερε ο κ. Κουντς. Στο ίδιο πνεύμα, η Τόνια Σουλτς του Park Aktiv Resort, στην περιοχή μεταξύ Βαυαρίας, Έσσης και Θουριγγίας, σημείωσε ότι η ζήτηση αυξάνεται αισθητά, κυρίως χάρη στην εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.

Ταξιδιώτες που στο παρελθόν επέλεγαν την Ασία, φέτος αναμένεται να την αποφύγουν, κυρίως λόγω της κατάστασης στις χώρες συνήθους μετεπιβίβασης, όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πρόσθεσε ο κ. Κουντς.

Αύξηση ενδιαφέροντος για εγχώριους προορισμούς

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τουρισμού, το 41% των Γερμανών που σχεδιάζουν ταξίδι τους επόμενους τρεις μήνες σκοπεύει να περάσει τις διακοπές του στο εσωτερικό. Επιπλέον, το 15% προγραμματίζει δύο ή τρία ταξίδια εντός Γερμανίας.

Ο Κρίστιαν Ένγκελχαρντ από τον Τουριστικό Σύνδεσμο Έσσης επισήμανε ότι η αυξητική τάση είναι εμφανής, αλλά τα εγχώρια ταξίδια συχνά οργανώνονται την τελευταία στιγμή, γεγονός που δυσκολεύει τις προβλέψεις για την πορεία της τουριστικής περιόδου.

Η Γιούλια Ροντρίγκεζ Ντίας, η οποία διατηρεί λογαριασμό στο Instagram αφιερωμένο στα ταξίδια με παιδιά, αναφέρθηκε σε μια νέα τάση επιλογής πιο απλών και οικονομικών καταλυμάτων, όπως οι νεανικές εστίες, που υπάρχουν σε όλη τη Γερμανία και γίνονται ολοένα πιο δημοφιλείς.

Πτώση στις πόλεις με διεθνή τουρισμό

Την ίδια ώρα, περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο από τον ξένο τουρισμό, όπως η Φρανκφούρτη, φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάμψη. Ο Τόμας Φέντα από το Γραφείο Τουρισμού της πόλης ανέφερε ότι καταγράφονται μειώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία πολυτελείας, τα οποία συνήθως προτιμούν οι επισκέπτες από το εξωτερικό, καθώς και μείωση της κατανάλωσης στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους.

Παρά την αβεβαιότητα, όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ του ARD, είναι σαφές ότι οι περισσότεροι Γερμανοί δεν σκοπεύουν να απαρνηθούν τις διακοπές τους — απλώς αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν.