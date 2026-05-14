Σοκ προκαλεί στο Περιστέρι η υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων, όπου έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, εντοπίστηκαν να ζουν με τους γονείς τους σε δώμα μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες. Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο τα έξι παιδιά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία πολίτη. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποίησαν έλεγχο στην κατοικία και διαπίστωσαν εικόνες εγκατάλειψης, με σκουπίδια και ακαθαρσίες να καλύπτουν τον χώρο όπου διαβιούσαν τα παιδιά.

Οι γονείς, ηλικίας 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες διαβίωσης και το ενδεχόμενο παρατεταμένης αδιαφορίας για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών.

Το περιστατικό φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί και άλλες καταγγελίες για την ίδια οικογένεια, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μόνιμη παρέμβαση.

Το 2021, με εισαγγελική εντολή, είχε αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια των παιδιών, η οποία αργότερα επεστράφη στους γονείς μετά από παρακολούθηση της οικογένειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπήρξαν επιπλέον αναφορές από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ τα παιδιά φέρονται να απουσίαζαν συστηματικά από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα για την οικογένεια, σημειώνοντας πως ακόμη και οι γονείς ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και παραμέλησης.