Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ένα «υπέροχο μέλλον» στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, κατά την έναρξη μιας συνόδου κορυφής με παγκόσμια σημασία. Με συμφιλιωτικές δηλώσεις, ο Τραμπ επιχείρησε να κατευνάσει τις εντάσεις που εδώ και καιρό σκιάζουν τις δύο υπερδυνάμεις.

Παρά τη θερμή και πομπώδη υποδοχή που επεφύλαξε το Πεκίνο, ο Σι κράτησε πιο αυστηρό ύφος, επικαλούμενος τον Θουκυδίδη για να τονίσει πως οι δύο χώρες πρέπει να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι». Οι αναφορές του υπογράμμισαν τη σημασία της ισορροπίας στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Οι διαφορές παραμένουν πολλές: από τις εμπορικές σχέσεις και το ζήτημα της Ταϊβάν, έως τη στάση απέναντι στο Ιράν, τους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για θέματα που προκαλούν διεθνείς αναταράξεις και δοκιμάζουν τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Ο Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι Κίνα και ΗΠΑ μπορεί να οδηγηθούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσινγκτον χειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. «Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σινοαμερικανικές σχέσεις», δήλωσε, προσθέτοντας πως μια σωστή διαχείριση θα διατηρήσει τη σταθερότητα, ενώ μια κακή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της και επιδιώκει ειρηνική επανένωση, χωρίς να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Αντιτίθεται σε κάθε αμερικανική ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει αυτόν τον στόχο, όπως οι παραδόσεις όπλων στο νησί.

Κόκκινο χαλί και διπλωματικά μηνύματα

Η άφιξη του Τραμπ στο Μέγαρο του Λαού συνοδεύτηκε από κανονιοβολισμούς, σημαίες και παιδιά που φώναζαν «καλωσόρισες, θερμό καλωσόρισες!». Οι δύο ηγέτες επιθεώρησαν στρατιωτικό άγημα πριν περάσουν στις συνομιλίες για τα ανοιχτά ζητήματα.

Πριν αποσυρθούν οι δημοσιογράφοι, ο Τραμπ δήλωσε πως είναι «τιμή του να βρίσκεται δίπλα» στον Σι και να είναι «φίλος» του, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι καλύτερες παρά ποτέ». Εξήρε επίσης τον Κινέζο ηγέτη ως «μεγάλο ηγέτη» και εξέφρασε σεβασμό για το έργο του.

Ο Τραμπ επικεντρώθηκε κυρίως στις οικονομικές προοπτικές, προσβλέποντας σε νέες συμφωνίες, ιδίως στον αγροτικό τομέα και πιθανώς σε νέα παραγγελία αεροσκαφών Boeing. Επιθυμεί επίσης να προσελκύσει κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Αναζήτηση «σταθερότητας» και εκεχειρία

Το Πεκίνο, εν όψει της συνόδου, είχε δώσει έμφαση στην ανάγκη για σταθερότητα. Οι δύο χώρες είχαν εμπλακεί το 2025 σε έναν σφοδρό εμπορικό πόλεμο, με δασμούς και περιορισμούς που επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία. Τον Οκτώβριο, Σι και Τραμπ συμφώνησαν σε προσωρινή εκεχειρία, η οποία αποτελεί τώρα αντικείμενο διαπραγμάτευσης για το μέλλον.

Η Κίνα αισθάνεται τον αντίκτυπο και άλλων αμερικανικών πολιτικών, κυρίως στο Ιράν και στη Βενεζουέλα. Ο Σι επανέλαβε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», καλώντας σε κοινή δράση απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, επικαλούμενος τα διδάγματα του Θουκυδίδη για τον κίνδυνο πολέμου μεταξύ ανερχόμενων και κυρίαρχων δυνάμεων.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Σι παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Τραμπ, ενώ σήμερα οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν ξανά για τσάι και γεύμα. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ σκοπεύει να ζητήσει από την Κίνα να αξιοποιήσει την επιρροή της στο Ιράν ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Κόλπο.