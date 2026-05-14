Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα από το 2017. Μάλιστα, η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ έφθασε στην πλατεία Τιενανμέν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), με τον Αμερικανό πρόεδρο να γίνεται δεκτός με επίσημη τελετή από τον Σι Τζινπίνγκ.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι προειδοποίησε ότι «ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι» και κάλεσε ΗΠΑ και Κίνα να «είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι», ενώ ο Τραμπ έκανε λόγο για «φανταστική σχέση» με τον Κινέζο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει «μεγάλο σεβασμό» για τον ίδιο και την Κίνα.

Οι συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ επικεντρώνονται στην εύθραυστη εμπορική εκεχειρία, στον πόλεμο στο Ιράν και στις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πληγεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ταξίδι του στην Κίνα – την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στον βασικό στρατηγικό αντίπαλο των ΗΠΑ από το 2017.

Μαζί του βρίσκεται αντιπροσωπεία κορυφαίων επιχειρηματιών, ανάμεσά τους ο Έλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, που προστέθηκε την τελευταία στιγμή στην αποστολή. Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως το πρώτο του αίτημα προς τον Σι θα είναι να «ανοίξει» η Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η έναρξη της διήμερης συνόδου έγινε με κάθε επισημότητα: οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία στο κόκκινο χαλί, ενώ στρατιωτική μπάντα παιάνιζε τους εθνικούς ύμνους και παιδιά ανέμιζαν σημαίες των δύο χωρών.

Στρατιωτική τελετή

Κατά την επίσημη τελετή υποδοχής στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε διαδοχικά τον αμερικανικό και τον κινεζικό εθνικό ύμνο.

Οι δύο πρόεδροι περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί, περνώντας μπροστά από παρατεταγμένους στρατιώτες, υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής που συνόδευε την τελετή.

Κατά μήκος του χαλιού, παιδιά κρατούσαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες, καθώς και ανθοδέσμες, επευφημώντας τους δύο ηγέτες σε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ χαιρέτισε τα μέλη τόσο της αμερικανικής όσο και της κινεζικής αντιπροσωπείας, που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία για την επίσημη υποδοχή.

Μεταβαλλόμενες ισορροπίες ισχύος

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ισορροπία ισχύος έχει αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, όταν η Κίνα επιδίωκε να εντυπωσιάσει την Ουάσιγκτον με αγορές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά προϊόντα. Όπως υπογράμμισε ο Άλι Γουάιν, ανώτερος σύμβουλος για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας στο International Crisis Group, αυτή τη φορά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που αναγνωρίζουν απερίφραστα το αυξημένο κύρος της Κίνας.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν σειρά επαφών, περιλαμβανομένων συνομιλιών στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, επίσκεψης στον ναό Temple of Heaven και επίσημου δείπνου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Αδύναμη διαπραγματευτική θέση

Ο Τραμπ προσέρχεται στις συνομιλίες με περιορισμένα περιθώρια κινήσεων. Οι αμερικανικές δικαστικές αποφάσεις έχουν περιορίσει τη δυνατότητά του να επιβάλλει δασμούς κατά βούληση, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τον πληθωρισμό και εντείνει τον κίνδυνο πολιτικού κόστους για τους Ρεπουμπλικανούς στις επερχόμενες εκλογές.

Αντιθέτως, παρότι η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει προκλήσεις, ο Σι δεν υφίσταται αντίστοιχες πιέσεις. Και οι δύο πλευρές πάντως επιδιώκουν να διατηρήσουν την εμπορική εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, με τον Τραμπ να αναστέλλει υπερβολικούς δασμούς και τον Σι να αποσύρει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης συζητήσεις για την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και τη συνεργασία σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να πουλήσουν αεροσκάφη Boeing, αγροτικά προϊόντα και ενέργεια στην Κίνα, ενώ το Πεκίνο ζητά χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο

Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από την Κίνα να ασκήσει επιρροή στην Τεχεράνη ώστε να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, αναλυτές θεωρούν απίθανο ο Σι να πιέσει το Ιράν, δεδομένης της στρατηγικής του αξίας για το Πεκίνο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον της Κίνας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση, καθώς πολλά κινεζικά πλοία παραμένουν μπλοκαρισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν

Για τον Σι, οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν αποτελούν κορυφαίο ζήτημα. Το Πεκίνο επανέλαβε την έντονη αντίθεσή του, με το μέλλον πακέτου ύψους 14 δισ. δολαρίων να παραμένει ασαφές. Οι ΗΠΑ, βάσει νόμου, υποχρεούνται να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα άμυνας, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

«Ο Τραμπ δεν έχει πολλά χαρτιά στα χέρια του, αλλά δεν θεωρεί ότι βρίσκεται σε αδύναμη θέση», δήλωσε ο Ρόναν Φου, ερευνητής στην Academia Sinica της Ταϊβάν, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί άκριτα τα κινεζικά αιτήματα.

Ο Σι έχει προγραμματίσει ανταποδοτική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα μέσα στο έτος, την πρώτη του από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το 2025.