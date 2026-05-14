Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέσω του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Το δελτίο αναφέρει μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Γενική εικόνα της ημέρας

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα βορειοανατολικά 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα στραφούν από βόρειους σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά το πρωί. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, το απόγευμα δυτικοί. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν τη νύχτα. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά και βόρεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης. Οι άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 16 Μαΐου 2026: Αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα δυτικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και σταδιακά στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στα νότια.

Κυριακή 17 Μαΐου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στα νότια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.