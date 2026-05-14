Η ανάγκη για μικρά ηλεκτρικά μοντέλα είναι πλέον εμφανής. Η νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών δείχνει να έχει και το ζουμί των πωλήσεων, κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά οι εταιρείες και σε αυτό θα ποντάρουν την επόμενη πενταετία. Η Hyundai, με μακρά παράδοση στα χαρισματικά μικρά ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην κατηγορία των ηλεκτρικών, με ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο που ήδη χτίζει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Είναι το νέο Hyundai Inster, με διαστάσεις αυτοκινήτου πόλης που «τρυπώνει» παντού και δεν κάνει θόρυβο στο πέρασμα του (εκτός από την παιχνιδιάρικη εμφάνιση του). Φέρει μπαταρία των 42kWh με τον ηλεκτροκινητήρα των 97 ίππων και την αυτονομία 327 χλμ.

Το μικρό μοντέλο έχει τις διαστάσεις ενός αυτοκινήτου πόλης με πρακτικούς χώρους και ιδιαίτερα βελτιωμένη χωρητικότητα αποσκευών. Από το σαλόνι του δεν απουσιάζουν οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” μια οθόνη αφής infotainment με πλοήγηση 10,25” και πολλές εφαρμογές στη διάθεση του οδηγού.

Με το σύστημα αναγνώρισης φυσικής γλώσσας, ο φωνητικός έλεγχος είναι πιο βολικός, επιτρέποντας στους οδηγούς να ελέγχουν το σύστημα infotainment και τις λειτουργίες του οχήματος χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν την οθόνη.

Πέρα από την αισθητική τους γοητεία, τα υλικά στο εσωτερικό του INSTER αντικατοπτρίζουν επίσης τη δέσμευση της Hyundai για βιωσιμότητα. Τα καλύμματα των καθισμάτων είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο PET, ενώ το κάλυμμα του ουρανού αποτελείται από 85% ανακυκλωμένο PET.

Στον τομέα της φόρτισης το νέο Hyundai δεν χρειάζεται παραπάνω από 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή για να πιάσει από το 10% έως 80% της μπαταρίας. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με φορτιστή 11 kW στο βασικό εξοπλισμό. Το INSTER προσφέρει επίσης ένα προαιρετικό σύστημα Vehicle-to-Load (V2L), το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές χρησιμοποιώντας την μπαταρία του αυτοκινήτου. Η λειτουργία V2L διατίθεται σε δύο εκδοχές.

Το INSTER είναι εξοπλισμένο με ολοκληρωμένη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) της Hyundai – Smart Sense, παρέχοντας ασφάλεια στον οδηγό που συχνά συναντάμε σε μεγαλύτερα, premium οχήματα.