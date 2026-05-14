Η Renault είχε πάντα σχεδιαστικές ανησυχίες που έβγαζαν σε ευρηματικά μοντέλα, τα οποία πόνταραν σε επίκαιρες τάσεις που ως στόχο είχαν να επιδείξουν το ταλέντο της και σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, πριν λίγες ημέρες η Γαλλική φίρμα παρουσίασε το 4 JP4x4 Concept στο τουρνουά τένις του Roland-Garros ένα όχημα που μάλλον θυμίζει διακοπές, παραλία και ξεγνοιασιά. Το νέο μοντέλο, όπως τονίζει η Renault είναι κομψό, που στο μέλλον ίσως το δούμε να περιφέρεται σε beach car, ένα όχημα ελεύθερου χρόνου με περιπετειώδη χαρακτήρα και καλοκαιρινή διάθεση. Ξεχωρίζουν οι διαμπερείς πόρτες και η ανοιχτή οροφή.

Μάλιστα, την έμπνευση της για τη σχεδίαση την έχει πάρει από τις εκδόσεις Plein Air (1969) και JP4 (1981) του αυθεντικού Renault 4.

Εκτός από τους μεγάλους τροχούς του το κόνσεπτ μοντέλο φέρει ηλεκτροκινητήρες ,όπου ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας που είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα, εξασφαλίζει μόνιμη τετρακίνηση, στοιχείο που θα φανεί χρήσιμο στις off-road διαδρομές για να βγάζει τον οδηγό ασπροπρόσωπο στην κίνηση σε άμμο, πέτρες και χωμάτινες διαδρομές.

Το Renault 4 JP4x4 Concept βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Renault 4 Savane 4×4 Concept που παρουσιάστηκε το 2025.