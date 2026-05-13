Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Καναδά στις 23 Μαίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Μοντρεάλ, μία παραδοσιακή πίστα του προγράμματος που λατρεύουν οδηγοί και θεατές.

Η πίστα βρίσκεται στο νησί Notre-Dame και ονομάστηκε σε Circuit Gilles Villeneuve μετά τον θάνατο του Καναδού οδηγού. Αποτελείται από μεγάλες ευθείες, μια φουρκέτα και αργά και ενδιάμεσα σικέιν. Είναι μήκους 4.361 χλμ. και οι οδηγοί πρέπει να καλύψουν 70 γύρους. Το ρεκόρ νικών έχουν οι Michael Schumacher και Lewis Hamilton με επτά νίκες έκαστος και στις ομάδες η Ferrari με 11 νίκες.

Ο Καναδάς έχει φιλοξενεί αγώνες από τη δεκαετία του ’60 και το σιρκουί πόλης του Ζιλ Βιλνέβ εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1978, με τον Καναδό να είναι ο πρώτος νικητής.