Δύο κλασικά VW Bus ταξίδεψαν από τη Μαλαισία έως το εργοστάσιο της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, συνδέοντας την αγάπη για τα ιστορικά αυτοκίνητα με την περιβαλλοντική δράση

Με δύο ιστορικά VW Bulli, οι λάτρεις των κλασικών Volkswagen κάλυψαν περίπου 20.000 χιλιόμετρα, διασχίζοντας συνολικά 18 χώρες μέσα σε 60 ημέρες. Η επίσκεψή τους είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική χρονιά για το εργοστάσιο του Αννόβερου, το οποίο εφέτος γιορτάζει 70 χρόνια παραγωγής. Από το 1956, το Αννόβερο αποτελεί τον τόπο όπου κατασκευάζεται το Bulli, ένα μοντέλο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ελευθερία, την αξιοπιστία, την πρακτικότητα και την παγκόσμια κουλτούρα της μετακίνησης.

Τα δύο VW Bus πρώτης γενιάς ανήκουν στα έτη μοντέλου 1960 και 1963. Για τους ιδιοκτήτες τους, όμως, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ιστορικά οχήματα. Το Bulli του 1963 ονομάζεται “Suria”, από τη σύζυγο του Muhammad Syahmi, ενώ το δεύτερο, με έτος μοντέλου 1960, φέρει το όνομα “Chembozhi”, ως φόρο τιμής στη μητέρα του οδηγού του, Muthiah Jeyakumaran.