Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, όπου συνεχίστηκε η πολύκροτη δίκη για τον φρικτό θάνατο του μικρού Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, η πρόσβαση στην αίθουσα γινόταν μόνο έπειτα από σχολαστικό έλεγχο από αστυνομικούς και υπαλλήλους της δικαστικής αστυνομίας. Στόχος ήταν η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, ενώ στους ελέγχους υποβλήθηκαν ακόμη και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων – του πρώην ζευγαριού – καθώς και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.

Η ατμόσφαιρα παρέμενε ιδιαίτερα βαριά, με τα πρόσωπα της υπόθεσης να αποφεύγουν κάθε επαφή μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό αντανακλούσε τη φόρτιση και την ένταση που επικρατεί στη δικαστική αίθουσα. Η 27χρονη μητέρα απέφευγε να κοιτάξει τον κατηγορούμενο πρώην σύντροφό της, δείχνοντας εμφανή αμηχανία και ψυχολογική πίεση. Αν και υπήρξε πρόθεση να καθίσει πιο κοντά του, η ίδια ζήτησε να τοποθετηθεί σε διαφορετικό σημείο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε οπτική επαφή. Ο 45χρονος κατηγορούμενος παρέμενε καθισμένος χωριστά, υπό αυστηρή επιτήρηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους υπήρχε συνεχώς αστυνομικός. Η 27χρονη ξέσπασε σε δάκρυα μόλις αντίκρισε τη μητέρα και την αδελφή της. Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να την πλησιάσουν, όμως, για λόγους ασφαλείας, δεν τους επετράπη. Της έστειλαν ένα φιλί από απόσταση, ενώ στο δικαστήριο παρευρέθηκε και γειτόνισσα που τη στήριζε από μικρή ηλικία, μαζί με άλλους μάρτυρες υπεράσπισης.

Το αίτημα για το USB και η κατάθεση της μητέρας της 27χρονης

Η δικηγόρος της 27χρονης υπέβαλε αίτημα προβολής υλικού από στικάκι USB, το οποίο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καταγράφει την πορεία του μικρού Άγγελου έως την άφιξή του στην Κρήτη. Υποστηρίζεται ότι το παιδί δεν έφερε τότε ίχνη κακοποίησης.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η κόρη της από μικρή ηλικία. Όπως είπε, από τα έξι της χρόνια είχαν φανεί προβλήματα στη συμπεριφορά και τη μαθησιακή εξέλιξη. «Ούτε να διαβάσει μπορούσε, ούτε αντιγραφή να κάνει. Πάγωνε για ώρες όταν της έλεγα ‘κάν’ το να τελειώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα εξήγησε ότι η κόρη της εντάχθηκε σε τμήμα ένταξης και λάμβανε συμβουλευτική βοήθεια, χωρίς ωστόσο να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Περιέγραψε τη 27χρονη ως ήσυχο και συνεργάσιμο παιδί, που δυσκολευόταν στο διάβασμα και «πάγωνε» υπό πίεση. Αναφέρθηκε επίσης σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στα 21 της κόρης της, αλλά και στη γνωριμία της με τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου κατά την περίοδο του Covid. Όπως είπε, οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες, ενώ ήδη από τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης υπήρχαν καυγάδες.

Η μητέρα υποστήριξε ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί χτυπημένο, μέχρι που, λίγο πριν από τη γιορτή της, παρατήρησε σημάδια στο πρόσωπο και την πλάτη του μικρού. «Μου είπε ότι το είχε χτυπήσει ο βιολογικός πατέρας» κατέθεσε, τονίζοντας πως δεν της πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να το έχει κακοποιήσει η κόρη της.

Η μετάβαση στην Κρήτη και οι τελευταίες επικοινωνίες

Η γιαγιά του Άγγελου κατέθεσε, ότι έμαθε για τη μετακόμιση στην Κρήτη αφού είχαν ήδη φύγει. Η κόρη της της είχε πει πως γνώρισε έναν 35χρονο και ήθελε να κάνει μια νέα αρχή. Όπως είπε, στις βιντεοκλήσεις το παιδί φαινόταν χαρούμενο, όμως η επικοινωνία σταμάτησε ξαφνικά τα Χριστούγεννα.

Αργότερα, ενημερώθηκε ότι ο Άγγελος είχε τραυματιστεί στο πόδι. «Τους είπα να το πάνε το παιδί στον γιατρό» κατέθεσε. Περιέγραψε επίσης μια βιντεοκλήση στις 26 Δεκεμβρίου, όπου ο 45χρονος έκανε πρόταση γάμου στην κόρη της, κρατώντας τον Άγγελο στην αγκαλιά του.

Ένα μήνα μετά, έλαβε τηλεφώνημα ότι το παιδί λιποθύμησε. Όπως είπε, τότε προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον 45χρονο, που της ανέφερε πως το παιδί είχε μελανιές, τις οποίες απέδωσε στην Ελευθερία. Λίγο αργότερα, η κόρη της την ενημέρωσε ότι είχε φτάσει η αστυνομία.

Η μητέρα κατέθεσε πως, όσο η κόρη της βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, της αποκάλυψε ότι ο Άγγελος δεχόταν χτυπήματα με ξύλο. Ωστόσο, επέμεινε ότι η κόρη της δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει το παιδί.

Οι καταθέσεις της αδελφής και της φίλης

Η αδελφή της 27χρονης περιέγραψε ένα κορίτσι με δυσκολίες από μικρή ηλικία, που δεν μπορούσε να διαχειριστεί χρήματα ή να εργαστεί χωρίς επίβλεψη. Υποστήριξε ότι, σε περίπτωση κινδύνου, η αδελφή της δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον Άγγελο, αν και ήταν στοργική μητέρα.

Αναφέρθηκε επίσης σε επικοινωνίες πριν από τα Χριστούγεννα, όταν η 27χρονη σκόπευε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ χαρακτήρισε τον 45χρονο «περίεργο άνθρωπο» με «παράξενες αντιλήψεις».

Τέλος, φίλη της κατηγορούμενης κατέθεσε ότι η 27χρονη ήταν τρυφερή με τον Άγγελο και δεν είχε δει ποτέ το παιδί χτυπημένο έως τις 9 Δεκεμβρίου 2023. Όπως είπε, στην τελευταία τους επικοινωνία, ο μικρός φαινόταν «με ένα απλανές βλέμμα», ενώ λίγο μετά διαγράφηκε από το Viber. “Αχ, γιατί να μην υποψιαστώ κάτι τότε;”, ανέφερε συγκινημένη.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την εξέταση νέων μαρτύρων.