Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου αναμένεται να καθίσουν την Τρίτη 17 Μαρτίου η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και ο σύντροφός της, κατηγορούμενοι για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του παιδιού, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Έξω από το δικαστήριο θα βρεθεί και η πρόεδρος του σωματείου «Άγγελος Προστάτης», φορέα που δημιουργήθηκε στη μνήμη του μικρού παιδιού με στόχο την προστασία ανηλίκων που υφίστανται κακοποίηση, σύμφωνα με το neakriti.gr. Το σώμα του παιδιού είχε εντοπιστεί σχεδόν άψυχο από διασώστες και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα.

Η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν αναφέρει στους διασώστες ότι το παιδί «έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε μια γωνία». Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε διαφορετικά ευρήματα. Στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν πολλαπλά σημάδια κακοποίησης, όπως μώλωπες και εγκαύματα από τσιγάρα, ενώ οι ιατροδικαστές κατέγραψαν συνολικά 14 είδη τραυμάτων.

Παρά τη σύντομη ζωή του, ο μικρός Άγγελος χάρισε ζωή σε άλλους μέσω δωρεάς οργάνων. Η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο, ενώ ένας 37χρονος ασθενής με νεφρική ανεπάρκεια έλαβε το νεφρό του.

Η μητέρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει μειωμένη αντιληπτική ικανότητα, είχε μεταβεί στο Ηράκλειο με το παιδί για να γνωρίσει από κοντά τον νέο της σύντροφο, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω διαδικτύου. Οι γείτονες στην οδό Λεβήνου, όπου διέμενε το ζευγάρι, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος της κακοποίησης που φέρεται να υπέστη το παιδί. Το σπίτι όπου σημειώθηκαν τα τραγικά γεγονότα παραμένει σήμερα κλειστό και εγκαταλελειμμένο, προκαλώντας ακόμη φρίκη σε όσους περνούν από το σημείο.

Οι αποκαλύψεις για την κακοποίηση του μικρού παιδιού προκάλεσαν κύμα οργής στην κοινωνία. Οι έρευνες των αρχών έφεραν στο φως σοκαριστικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και υλικό που φέρεται να είχε καταγράψει ο 44χρονος σύντροφος της μητέρας στο κινητό του τηλέφωνο. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου το δικαστήριο τις επόμενες ημέρες, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά την εξέλιξή της.