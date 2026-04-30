Σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και υψηλής προστιθέμενης αξίας κλάδους του ελληνικού τουρισμού, αναδεικνύεται ο γαμήλιος τουρισμός, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026, το οποίο συγκέντρωσε στην Αθήνα επαγγελματίες της αγοράς, διεθνείς planners και opinion leaders του κλάδου.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της αγοράς, οι νέες διεθνείς τάσεις και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Ελλάδας ως κορυφαίου wedding destination στη Μεσόγειο.

Την εικόνα της αγοράς αποτύπωσε για πρώτη φορά η έρευνα «Saying Yes to Greece – Destination Weddings στην Ελλάδα: Η αποτύπωση της Αγοράς». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μέσο budget ανά destination wedding στην Ελλάδα διαμορφώνεται στις 160.000 ευρώ προ ΦΠΑ, ενώ κάθε γάμος περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 130 καλεσμένους και παραμονή τεσσάρων διανυκτερεύσεων.

Με βάση τα ίδια δεδομένα, η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να φτάσει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ, καθώς η δαπάνη επεκτείνεται πέρα από τη διοργάνωση της τελετής, καλύπτοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές, ψυχαγωγία, δραστηριότητες και τοπικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έντονη διεθνής διάσταση της αγοράς, καθώς το 77% των γάμων που διαχειρίζονται wedding planners αφορά ζευγάρια από το εξωτερικό. Κύριες αγορές προέλευσης παραμένουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και το Ισραήλ, ενώ ισχυρή δυναμική εμφανίζουν πλέον η Ινδία και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναπτυξιακής προοπτικής, αποτέλεσε η παρουσίαση του Pramod Lunawat, CEO της Millenium Event & Marriage Luana, ο οποίος σημείωσε ότι ένας τριήμερος ινδικός destination wedding με περίπου 300 καλεσμένους μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ σε προϋπολογισμό, δημιουργώντας σημαντική οικονομική δραστηριότητα για τον προορισμό που το φιλοξενεί.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο forum, η σύγχρονη αγορά μετατοπίζεται πλέον σε πολυήμερες εμπειρίες υψηλής αισθητικής και προσωποποιημένου χαρακτήρα. Οι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές τοπικές εμπειρίες, υψηλού επιπέδου γαστρονομία, bespoke σχεδιασμό και παράλληλες δραστηριότητες πριν και μετά τον γάμο, μετατρέποντας τα destination weddings σε ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά προϊόντα.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, χαρακτήρισε τον γαμήλιο τουρισμό μια μορφή ταξιδιού με «πολύ προσωπικό νόημα», επισημαίνοντας ότι συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, αυξημένη δαπάνη και ουσιαστικότερη σχέση του επισκέπτη με τον προορισμό. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας υπογράμμισε ότι η ιστορία, η παράδοση και τα πολιτιστικά μνημεία της χώρας αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση γάμων υψηλών απαιτήσεων.

Κεντρικό αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου αποτελεί η χάραξη συντονισμένης εθνικής στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη του wedding tourism. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που τέθηκαν είναι η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της χώρας, η αναβάθμιση υποδομών και venues, η ευκολότερη πρόσβαση σε ιστορικούς χώρους και μνημεία, αλλά και η ανάδειξη νέων προορισμών πέρα από τα ήδη δημοφιλή νησιά.