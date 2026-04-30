Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, με τα «φρέσκα χρέη» να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιτυχία της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το πρώτο δίμηνο τα νέα χρέη ανήλθαν σε 2,136 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,98% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 1,96 δισ. ευρώ. Οι φόροι που άφησαν απλήρωτους νοικοκυριά και επιχειρήσεις το διάστημα Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026 άγγιξαν τα 2 δις. ευρώ.

Η συσσώρευση χρεών δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια για τους φορολογούμενους που σχεδιάζουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη ρύθμιση είναι η τακτοποίηση όλων των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων ανάλογα εάν οι οφειλές είναι τακτικές ή έκτακτες.

Μόλις 5,26 δισ. ευρώ σε ρύθμιση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία που υπερβαίνουν τα 114 δισ. ευρώ μόλις 5,26 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,65% του συνόλου των οφειλών, βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποτυπώνει τις αυξημένες απαιτήσεις συνέπειας που συνοδεύουν τα προγράμματα ρύθμισης, καθώς οι οφειλέτες καλούνται να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τόσο τις ρυθμισμένες οφειλές όσο και τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Έτσι διαμορφώνεται ένας φαύλος κύκλος. Όσο αυξάνεται το νέο ληξιπρόθεσμο, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα ένταξης σε ρυθμίσεις, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε περαιτέρω διόγκωση του ιδιωτικού χρέους.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα, υπό την προϋπόθεση χαλάρωσης των όρων ένταξης. Η υποχρέωση άμεσης τακτοποίησης των πρόσφατων οφειλών αποτελεί, σύμφωνα με τους ίδιους, βασικό «φρένο» για πολλούς οφειλέτες, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε παλαιά και νέα βάρη.

Εξωδικαστικός

Εναλλακτικά, για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με προοπτική ακόμη και «κουρέματος» της οφειλής. Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει πιο σύνθετη, καθώς απαιτεί συναίνεση στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

Η νέα ρύθμιση

Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων ενεργοποιείται τον Ιούνιο και θα αφορά οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Δικαίωμα ένταξης θα έχουν και όσοι έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από το 2024 και μετά. Το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.